陳傑憲續扛第3棒餅總有期待　林安可再度缺陣腳傷只能墊腳走

▲陳傑憲。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅14日移師台南棒球場進行季後賽挑戰賽G3，隊長陳傑憲續排第3棒，林安可因跑壘不適傷及腳踝，仍無法安排在先發打序之列。

林安可日前跑壘受傷，「餅總」林岳平表示，「繞壘的時候風險較大，腳跟挫傷不輕，對他來說、對球隊來說都是很大的傷害，寄望其他打者能打起來。可以代打，但也得等待適當時機。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

獅隊經過前一戰遭打爆後，打線方面沒有太大變化，陳傑憲兩戰5打數無安打，仍排在第3棒。餅總坦言，「有想過換棒次，是滿難的選擇，他一整年都是最依賴的前三棒，還是信任選手，希望他能表現出來。」

寄望其他選手挺身而出，餅總說，「每個人都有壓力，即便安可不能出賽，傑憲狀況不理想，剩下的野手要更努力，表現更好才行，才能讓團隊更緊密。」以前一役桃猿打線為例，關鍵也不是林泓育，而是7至9棒林子偉、馬傑森、張閔勛有好表現。 餅總強調，「如果有更好人選會調動，但這些球員都是守備陣容的最佳人選。」

羅昂前一戰單局大量失分的關鍵，餅總認為，「前兩局近乎完美，這場比賽還是要靠打者臨場掌握度，羅昂總是第一、二顆搶好球，這就是他的投球模式，不算被抓到。」此戰搶勝即晉級，餅總說，「高塩將樹、裴瑞茲出賽機會高。」