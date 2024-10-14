黑豹旗／高中軟棒冠軍中山工商不敵善化　預賽就被淘汰

▲中山工商青棒隊 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／桃園報導

高雄市中山工商青棒隊是112學年度高中軟式棒球聯賽冠軍，但在今年中信盃黑豹旗青棒賽預賽第一比賽碰上科班球隊善化高中，以0比12遭到淘汰，總教練陳泓燁表示，籤運不佳加上奪冠高三那一批選手不在了。早有預期會輸球。

中山工商青棒隊是「半社團」性質的球隊，隊內不少從科班球隊轉學過來的球員，去年黑豹旗青棒賽64強賽以25比0提前4局扣倒高雄高工，隊史首度闖32強。

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去年高中軟式棒球聯賽，中山工商因有球員不符資格為由，遭取消8強資格，今年度高中軟式棒球聯賽先後擊敗衛冕的成大南工、台中一中、花蓮四維高中，勇奪隊史首座金盃。

今年中山工商在黑豹旗青棒賽首輪輪空，今天碰上以10比0擊敗桃園陽明的善化高中，派出高中軟式棒球冠軍戰先發勝投、大會MVP湯東叡先發，結果湯東叡壓制不住善化的火力，加上全場只有打出1支安打，以0比12落敗，無法打進64強。善化高中闖進64強。

中山工商總教練陳泓燁表示，在今年軟棒奪冠的高三選手，都已經畢業，目前陣中只有少數是高三升高三的選手，大多數是高一，選手需要再訓練及比賽增加經驗。

陳泓燁表示，當知道碰上善化高中時就有預感會輸球，分數也在預期之中，由於颱風造成常用的球場損壞，只能借場地練球，球員練習量不足也是原因。