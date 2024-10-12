道奇投手群連續24局無失分關鍵　捕手史密斯：搶好球數

▲▼史密斯。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇12日（台灣時間）在國聯分區系列賽G5擊敗教士，晉級國聯冠軍賽。道奇投手群自G3第二局失掉6分後，已經連續24局無失分，搭配的道奇當家捕手史密斯（Will Smith）表示，「先發、牛棚投手都表現很好，我們可以在好球數上領先，下一步就是解決打者。」

隨著比賽的進行，打者通常會逐漸佔據優勢，但在這輪系列賽，道奇投手群在比賽末段的表現越來越好。史密斯表示，「每場比賽我們都制定計劃，而在比賽的後半段，我們確實實施了計劃。」，史密斯補充道，「在比賽中要先取得分數領先，給對手的打線施加壓力。」

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Will Smith on #Dodgers Game 5 victory and why the pitching staff was so dominant throwing 24 shutout innings after 2nd inning of Game 3 pic.twitter.com/bM3H9cOza8 — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) October 12, 2024

國聯分區系列賽G1過後，史密斯今（G5）再次與山本由伸搭檔，幫助他投出5局無失分表現。針對今日與G1的3局失5分有何不同，史密斯表示，「我認為他今天的心態是攻擊打者，對於優秀的打者，他非常有侵略性。」

第三局因為東岡凱爾（Kyle Higashioka）和「打擊王」艾瓦雷茲（Luis Arraez）的連續安打，道奇面臨一二壘有人的危機，下一個打席，山本面對小塔提斯（Fernando Tatís Jr.）不斷投出低角度變化球，最終讓小塔提斯打出三壘滾地球造成雙殺，無失分度過難關，山本自信地說，「我就持續投出計劃中的球，然後成功取得雙殺。」

Yoshinobu Yamamoto gets out of a jam, inducing a double play against Fernando Tatis Jr. pic.twitter.com/GvblYxZHM3 — Positive Residual (@presidual) October 12, 2024

道奇三年來首次突破季後賽，史密斯興奮說，「這感覺很好，每年的目標都是奪得世界大賽冠軍，我們過去三年中經歷了困難，但在這個新的一年、新的團隊中，大家都在奮戰。我們已經準備好迎接下一場比賽。」