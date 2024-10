道奇投手群連續24局無失分關鍵　捕手史密斯：搶好球數

▲▼史密斯。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇12日(台灣時間)在國聯分區系列賽G5擊敗教士,晉級國聯冠軍賽。道奇投手群自G3第二局失掉6分後,已經連續24局無失分,搭配的道奇當家捕手史密斯(Will Smith)表示,「先發、牛棚投手都表現很好,我們可以在好球數上領先,下一步就是解決打者。」

隨著比賽的進行,打者通常會逐漸佔據優勢,但在這輪系列賽,道奇投手群在比賽末段的表現越來越好。史密斯表示,「每場比賽我們都制定計劃,而在比賽的後半段,我們確實實施了計劃。」,史密斯補充道,「在比賽中要先取得分數領先,給對手的打線施加壓力。」

Will Smith on #Dodgers Game 5 victory and why the pitching staff was so dominant throwing 24 shutout innings after 2nd inning of Game 3 pic.twitter.com/bM3H9cOza8