山本由伸曝與赫南德茲喝咖啡談心兩小時　大谷翔平也給很多鼓勵

▲大谷翔平與山本由伸一起慶祝。（圖／MLB官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇12日（台灣時間）在國聯分區系列賽G5勝出，山本由伸先發5局無失分，與前一戰投3局失5分判若兩人，他賽後特別提到E.赫南德茲（Enrique Hernández）邀他去咖啡廳談心兩小時。

談到兩戰之間的調整，山本由伸表示，「我個人認為必須盡快調整心態，為第5戰做準備。加上隊友們都非常相信我，把我送上投手丘，所以今天能有好表現都要歸功於隊友們。」

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大谷翔平在賽後給予山本由伸「摸頭」鼓勵，山本由伸也透露，「上次登板後他給了我很多鼓勵，今天也給了我許多正面的話語。」

此外，山本由伸提到調整心態的過程中，「一開始並不容易，但隊友給予我很多鼓勵，去聖地牙哥時，E.赫南德茲還特別邀請我，我們在咖啡廳裡聊了兩個小時，真的要感謝隊友們。」

與例行賽比較，季後賽確實有所不同，被問及這場比賽是最佳表現嗎？山本由伸說，「很難說哪個更好，但今天感覺很好，可以冷靜投球。」

達比修有同場對決，共演日本人首次大聯盟賽夢幻舞台，山本由伸說，「比賽中很專注於自己的投球，但非常尊敬達比修有，能在同場比賽、同一個投手丘上登板，非常開心。」