統一獅韓籍啦啦隊趙娟週中職季後賽應援　2018韓華應援也是橘色

記者歐建智／綜合報導

統一獅與樂天桃猿將於12日起進行季後挑戰賽，除了2位日籍啦啦隊成員希美、千紘都會到場之外，韓籍趙娟週在3場季後挑戰賽也都會出席應援，一起進場應援感受中職季後賽熱鬧氛圍。

中華職棒35年季後賽即將開打，統一獅擁有第1、3、4場主場賽事，分別為在台北大巨蛋及台南棒球場進行主場賽事，統一獅Uni Girls前兩場推出16位女孩，最後一場安排20位Uni Girls為選手應援。

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韓籍趙娟週在3場季後挑戰賽都會出席應援，一起進場應援感受中職季後賽熱鬧氛圍，趙娟週表示：「很開心可以在下半季賽事加入統一獅，雖然跟其他成員相比晚了一步，但是球團都很照顧我，其他成員也很幫我﹐讓我逐漸適應台灣的生活。」

聊起這半個賽季的心得，娟週表示：「下半季剛投入球隊應援的時候，球隊都沒有贏，但是後來回到台南，自己出席的勝率好像越來越高了，台南的球迷也很熱情，我覺得應援非常的有趣，而球團也很貼心地，幫我在台南租了房子，讓自己在台灣發展更加安定，自己覺得現在台南就像我的第二個家 」

分享季後賽應援經驗，趙娟週曾在2018年韓華出道的時候，當年韓華睽違11年再次打進季後賽讓她留下的深刻的印象，今年2024年在台灣出道的統一獅，她表示，「擁有共同得特色都是橘色，有一種很特別的感覺，而今年能夠參與統一獅的季後賽，自己感覺很酷，也希望統一獅可以比當年的韓華打得更好，一舉拿下總冠軍 。」

今年季賽雖然要結束了，趙娟週表示：「很開心可以在季後賽再次見到大家，知道有很多支持我的球迷，也知道球隊很重視我，希望大家可以一起幫統一獅加油，這段期間完全把目光放在幫助統一獅奪冠上 ，期待在大家一起努力下，能夠有一個甜美的果實，讓自己中職新人年留下最特別的回憶，期待每一場球賽與球迷互動，站在一起為球隊應援。」