統一獅日籍啦啦隊希美、千紘首度中職季後賽 緊張又興奮

▲▼統一獅啦啦隊Uni-girls日籍成員希美、千紘首度參與中職季後賽 。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／綜合報導

統一獅與樂天桃猿將在12日進行季後挑戰賽，統一獅啦啦隊Uni-girls日籍成員希美、千紘完成第一個在中職的完整球季，在球團公布的季後賽啦啦隊班表中，兩人也是全勤參與。

提到即將與球隊、球迷們一起面對高張力的季後挑戰賽，兩人表示這是在日本也沒有過的經驗，心裡真的非常緊張也很期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一年來到台灣正式成為UniGirls後，希美、千紘獲得很多以往沒有過的有趣體驗，包含參與到上半季封王儀式、在球場進行個人秀、完成女孩年度重要的單曲錄音及MV拍攝、以及廣告或商品宣傳影片等等，都讓她們印象深刻。

尤其是在統一獅上半季封王的比賽，兩人也第一次見識到中職獨有的慶祝方式，看著漫天的橘色彩帶飛舞，在球場形成相當壯觀的景色，當下真的有種跟球隊、選手、球迷及球團人員們是「一家人」的團結感，感覺是大家一起拿下了這個勝利，能在台灣的第一個球季就參與到這個重要的時刻，兩人都覺得非常幸運。

談到以前有沒有參與過像季後賽這樣的比賽時，希美說：「在日本時雖然很可惜沒有以啦啦隊身份參與過日職的季後賽及日本一的經驗，但曾以球迷的身份去看過這樣氣氛緊張的關鍵賽事，當勝負決定的瞬間，伴隨著全場將近五萬人的歡呼聲，現場可以感覺到每個球迷臉上都洋溢著幸福感，讓她相當難忘。」

希美表示，接下來的賽程，這次自己將以球隊一份子參與季後挑戰賽，不僅更加期待、同時也感受到壓力，希望能和大家一起好好的為球隊應援，繼續朝最後的目標前進。

千紘說：「能夠以UniGirls身份在季後挑戰賽的舞台上和球迷們一起應援，她覺得非常榮幸也很開心，希望在這個關鍵的時期，球迷們能夠進場跟她們一起用最熱情的加油聲，陪伴球隊邁向最終的目標，然後一起在球場灑下更多更美的橘色彩帶！」