張政禹入選12強引熱議？總教練有其考量　恩師陳瑞振道出期許

▲味全龍隊張政禹。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍游擊好手張政禹入選世界12強賽國家隊引起討論。對此，張政禹美和中學恩師陳瑞振認為，中華隊教練團選擇張政禹，總教練必有其考量，也期待子弟兵證明自己。

對於張政禹入選12強，外界質疑目前選進的內野型態太過類似，板凳也缺少長打選手，另一三壘重砲劉基鴻成一大遺珠。據了解，選訓過程中，也有選訓委員極力推薦劉基鴻，但最終未能說服成功。

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張政禹首次入選一級賽事，自己也有點意外，坦言從小到大不被看好，但既然入選了也很期待，希望能貢獻一己之力幫助中華隊。

陳瑞振認為，中華隊教練團選擇張政禹，總教練有一些想法、考量，「畢竟球隊是他帶的，他自己會有一些想法，就等比賽下去，讓結果證明一切。」

過去在美和中學帶子弟兵3年，陳瑞振指出，張政禹是很好的游擊手，「守備範圍很大，反應也很好，但我也一直跟他說，好游擊手不在於華麗美技，而是穩定性。你夠穩定，美技自然呈現。」

▲陳瑞振。（圖／記者李毓康攝）

「一個好的內野手，必須要給予球隊安定感。」陳瑞振笑說，以前都會虧張政禹，展現的不是美技，比較像是雜技，「我也提醒他，職棒雖然是秀，但不要秀過頭，因為他本身比較活潑，會比較愛秀，就是愛走危險路線啦。」

即使進職棒後分屬不同隊，陳瑞振仍會關心張政禹，「記得前年休賽期，他覺得自己傳球怪怪的，因為我們都在高雄，我就陪他一起練，幫他找回好的傳球機制。」

然而，對於張政禹8月歷經德州撲克風波遭禁賽，陳瑞振透露，事發後兩人未曾交談。「之前比賽他還會來打個招呼，現在都不敢，因為他知道我一定會罵他啊。」他表示，事件爆發前一天，有特別叮嚀他不要參與，「我跟他說，你不要去跟人家玩那個，啊他說沒有，結果隔天那個照片直接跑出來！」

如今看到張政禹表現獲肯定，首次入選一級賽事。陳瑞振的語氣中依然透露出欣慰和期待，希望他能在國際場上證明自己的實力。他也指出，中華隊啟用年輕好手是一件好事，也是作為換血的好機會。