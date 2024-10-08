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無休息日直接打季後賽違反規章？聯盟：兩隊都同意

▲▼ 桃園球場 。（圖／記者王真魚攝）

▲桃園球場 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅與樂天桃猿8日比賽因天候影響延賽至11日周五，12日就是季後挑戰賽，將造成職棒史上首次出現季後賽無法安排休息日的特殊情況。對此，聯盟稍後回應，兩隊領隊討論後，皆同意安排10月11日進行補賽。

根據聯盟規定，季後賽及總冠軍賽日程由聯盟於例行非既定結束日後7日內公布，地點則由聯盟與交手球隊協商訂定，季後賽首戰前至少保留1日為移動休息日。

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這次因延賽打亂了既定節奏，兩隊將在賽程緊湊的情況下直接交手的狀況，是不符合規章規定，但聯盟認為沒有違反規章。賽務部陳宋卿坦言，過去確實沒有這樣的規定，但這是不得已的做法，「我們只能這樣補。」

萬一周五又面臨雨勢可能延賽情況，陳宋卿指出，「那就只能往後了，畢竟季後賽前已經沒有空間。」換句話說，例行賽可能會補在挑戰賽之後，「因為季後挑戰賽日期已經確定，也公布出去了，確實有可能變成季後挑戰賽打完還要比賽。」

「以前也沒有這種做法，真的沒辦法，因為前面也遇到颱風影響。」陳宋卿進一步表示，「要說違反規章也沒有，因為是可以跟兩隊協調，這也是不得已的狀況。」

不過按照過往慣例，年度獎項票選必須在季後賽前完成，例行賽若真的補到季後賽之後，票選的評選給分可能也會受到影響。

聯盟稍後也做出回應，「針對樂天主場補賽日一事，聯盟表示，經與樂天、統一領隊討論後，均認為10月11日移動日可當補賽日，經雙方同意，聯盟確定將10月11日安排為補賽日。」

關鍵字： 職棒延賽季後賽統一獅樂天桃猿

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