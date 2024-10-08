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桃猿季後賽主場門票9日會員預購、11日全面開賣！最便宜350

▲▼ 樂天桃猿季後挑戰賽主場售票資訊 。（圖／球團提供）

▲樂天桃猿季後挑戰賽主場售票資訊 。（圖／球團提供）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿前進季後賽，10月13日迎來季後挑戰賽唯一主場賽事，將在樂天桃園棒球場舉行，桃猿季後挑戰賽門票自10月9日（三）於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台會員優先購票，10月11日（五）中午12點起全面開放預售，憑該場內野及大樂放鬆區有價門票每張可兌換「無敵桃猿大勝」應援巾乙條。

季後挑戰賽第二戰樂天桃猿主場賽事，預售票自10月9日（三）上午10:00起，10月13日（日）上午11點止於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台預售；桃猿快樂炒、團猿席、大樂放鬆區將隨全面開賣時間10月11日中午12點同步販售，上述三席位預售至10月12日23點59分。

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最貴的票價為尊猿席，位於東下A區13排前，每張售價1,200元，提供最佳的觀賽體驗。相比之下，最便宜的選擇是左外野和右外野區的座位，每張僅需350元，讓預算有限的球迷也能進場享受比賽氛圍。此外，還有多種介於這兩個價位之間的選擇，包括不同區域的個人座位和需要集體購買的團體座位，價格從500元到1,100元不等，為觀眾提供多樣化的觀賽選擇。

本場賽事現場售票將於當天下午3點販售，憑內野全區及大樂放鬆區之有價門票，每張門票可兌換「無敵桃猿大勝」應援巾乙條。

會員及年間席優先購票已於10月4日（五）上午10點起發送季後挑戰賽優先購票序號簡訊，請會員朋友們務必注意收妥；如未收到簡訊請於10月8日（二）18:00前回報相關資料至票務信箱（姓名、電話寄至 ticketsRS_monkeys@rakuten.com 逾時不候）

預售開賣時程
❏10月9日（三）10:00 – 17:00
➥ 2024金猿卡 FamiTicket、FamiPort預購
❏10月9日（三）18:00 – 22:00
➥ 2024年間席 FamiTicket、FamiPort預購
❏10月10日（四）10:00 – 18:00
➥ 2024樂猿卡 FamiTicket、FamiPort預購
❏10月10日（四）20:00 – 10月11日（五）10:00
➥ 樂天桃猿聯名卡 FamiTicket預購
❏10月11日（五）12:00 – 比賽日11:00
➥ 全面開賣（快樂炒、團猿席、大樂放鬆區同步開賣）

購票https://bit.ly/MonkeysTickets
預售至比賽當日早上11點止
（快樂炒、團猿席、大樂放鬆區皆預售至比賽前一晚23:59）

注意事項
1. 會員及樂天桃猿聯名卡友優先購票為每人每場限4張，全面開賣單筆預售可購8張門票
2. 身心障礙票為全票之半價，快樂炒、團猿席、大樂放鬆區無身心障礙票且僅提供預售
3. 若需使用電子票功能，應選擇FamiTicket售票網，全家FamiPort機台不支援電子取票功能
4. 尊猿席、團猿席、大樂放鬆區無提供電子票（會員卡友可優先購買尊猿席）
5. 主辦單位保有修改、變更活動內容之權利

▲▼ 樂天桃猿季後挑戰賽主場售票資訊 。（圖／球團提供）

▲▼ 樂天桃猿季後挑戰賽主場售票資訊 。（圖／球團提供）

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關鍵字： 樂天桃猿季後挑戰賽門票應援巾預售

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