統一獅季後賽門票今晚開搶　大巨蛋門票最貴1780元

▲統一獅季後賽。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒季後挑戰賽統一獅對戰樂天桃猿於12日開打，統一獅有第1、3、4場主場優勢，12日首戰在台北大巨蛋舉行，是台北大巨蛋首次進行中職季後賽，票價出爐最貴1780元，將於今天（8日）晚上6點開賣。

統一獅拿下上半季季冠軍榮耀，年度勝率排名第二，擁有季後賽主場優勢，季後賽帶著1勝戰績開打，並擁有三場主場賽事，本週六10月12日起與樂天桃猿連續四天將進行季後挑戰賽。

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▲▼統一獅季後賽門票資訊 。（圖／統一獅提供）

獅隊季後挑戰賽主場賽事，10月12日在北大巨蛋、14日及15日在台南市立棒球場，統一獅主場賽事門票，將於今晚18點起於全台統一超商ibon售票系統搶先開賣。

12日台北大巨蛋票價資訊，「猛獅法批席」票價1780元；內野一般席B1102至105區、121到124區票價全票980元、半票880元；內野高視野座位席L2 201、212區、214到225區，票價全票900元、半票800元；外野應援席B1131到137區、140到146區，票價全票600元、半票500元。L4、L5區域座位將視售票狀況另行開賣。

14日台南棒球場「猛獅法批席」票價1480元、鑽石席票價1550元、家庭席票價7750元、球探席單人1550元，雙人3110元。內野一般席全票700元、半票600元；外野應援席全票500元、半票400元。

15日台南棒球場門票，內野搖滾區票價全票900元、半票800元；鑽石席1000元、家庭席票價5000元，球探席單人1000元，雙人2000元；內野一般席票價：全票700元、半票600元；外野應援席全票500元、半票400元。

本系列季後挑戰賽，獅隊特別規劃製作「大橘猛獅法批」，凡購買猛獅法批席球迷，均可兌換一件，邀請球迷一起穿上「大橘猛獅法批」為獅子軍加油，一起凝聚橘色應援魅力，成為場上拼戰選手最大聲援後盾。

「大橘猛獅法批」設計結合獅隊歷年LOGO圖騰，搭配猛獅與大橘為主要呈現，法批下擺結合臺南城市古蹟天際線，象徵從台南出發贏向勝利，絕對值得球迷搶先收藏。