中職季後賽12日大巨蛋開打　總冠軍賽前2戰也在大巨蛋

▲▼中華職棒季後賽賽程 。（圖／中華職棒提供）
記者歐建智／綜合報導
中華職棒35年季後賽對戰組合確認，下半季冠軍中信兄弟昨（8）日奪勝拿下全年勝率第一直接晉級台灣大賽，季後挑戰賽連續兩年上演「獅猿大戰」，由統一獅與樂天桃猿爭奪台灣大賽門票，首戰將在10月12日於台北大巨蛋火熱開打。
季後挑戰賽為五戰三勝制，上半季冠軍統一獅握有一勝優勢，並且享有3場主場優勢，首戰12日選定台北大巨蛋作為主場，14、15日則回到台南大本營。樂天桃猿握有1場主場，13日的主場賽事則在樂天桃園棒球場舉行。
台灣大賽預計在19日開打，中信兄弟首先確認台灣大賽主場，享有5場主場優勢，前兩戰在台北大巨蛋、後面3場則在洲際棒球場。
季後挑戰賽晉級球隊有2場主場，若統一獅晉級，會在台北大巨蛋和台南棒球場擔任主場；若是樂天桃猿晉級，則都在樂天桃園棒球場舉行比賽。
季後挑戰賽即將在週末點燃戰火，連續四天的系列戰考驗選手的體力與耐力，季後挑戰賽率先取得3勝的球隊晉級台灣大賽，要和中信兄弟爭奪中華職棒35年的冠軍榮耀。
季後挑戰賽賽程：
|場次
|日期
|開賽時間
|對戰組合
|球場
|備註
|Game 1
|10/12(六)
|17:05
|樂天桃猿@統一7-ELEVEn
|臺北大巨蛋
|N/A
|Game 2
|10/13(日)
|17:05
|統一7-ELEVEn 獅@樂天桃猿
|樂天桃園
|N/A
|Game 3
|10/14(一)
|18:35
|樂天桃猿@統一7-ELEVEn
|台南
|如有必要
|Game 4
|10/15(二)
|18:35
|樂天桃猿@統一7-ELEVEn
|台南
|如有必要
總冠軍賽賽程：
場次
日期
開賽時間
對戰組合
球場
備註
Game 1
10/19(六)
17:05
季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟
臺北大巨蛋
N/A
Game 2
10/20(日)
17:05
季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟
臺北大巨蛋
N/A
Game 3
10/22(二)
18:35
中信兄弟@季後挑戰賽晉級球隊
統一：臺北大巨蛋、樂天：樂天桃園
N/A
Game 4
10/23(三)
18:35
中信兄弟@季後挑戰賽晉級球隊
統一：台南、樂天：樂天桃園
N/A
Game 5
10/25(五)
18:35
季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟
洲際
如有必要
Game 6
10/26(六)
17:05
季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟
洲際
如有必要
Game 7
10/27(日)
17:05
季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟
洲際
如有必要
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