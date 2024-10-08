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中職季後賽12日大巨蛋開打　總冠軍賽前2戰也在大巨蛋

▲▼中華職棒季後賽賽程 。（圖／中華職棒提供）

▲▼中華職棒季後賽賽程 。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒35年季後賽對戰組合確認，下半季冠軍中信兄弟昨（8）日奪勝拿下全年勝率第一直接晉級台灣大賽，季後挑戰賽連續兩年上演「獅猿大戰」，由統一獅與樂天桃猿爭奪台灣大賽門票，首戰將在10月12日於台北大巨蛋火熱開打。

季後挑戰賽為五戰三勝制，上半季冠軍統一獅握有一勝優勢，並且享有3場主場優勢，首戰12日選定台北大巨蛋作為主場，14、15日則回到台南大本營。樂天桃猿握有1場主場，13日的主場賽事則在樂天桃園棒球場舉行。

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台灣大賽預計在19日開打，中信兄弟首先確認台灣大賽主場，享有5場主場優勢，前兩戰在台北大巨蛋、後面3場則在洲際棒球場。

季後挑戰賽晉級球隊有2場主場，若統一獅晉級，會在台北大巨蛋和台南棒球場擔任主場；若是樂天桃猿晉級，則都在樂天桃園棒球場舉行比賽。

季後挑戰賽即將在週末點燃戰火，連續四天的系列戰考驗選手的體力與耐力，季後挑戰賽率先取得3勝的球隊晉級台灣大賽，要和中信兄弟爭奪中華職棒35年的冠軍榮耀。

季後挑戰賽賽程：

場次 日期 開賽時間 對戰組合 球場 備註
Game 1 10/12(六) 17:05 樂天桃猿@統一7-ELEVEn 臺北大巨蛋 N/A
Game 2 10/13(日) 17:05 統一7-ELEVEn 獅@樂天桃猿 樂天桃園 N/A
Game 3 10/14(一) 18:35 樂天桃猿@統一7-ELEVEn 台南 如有必要
Game 4 10/15(二) 18:35 樂天桃猿@統一7-ELEVEn 台南 如有必要

總冠軍賽賽程：

場次 日期 開賽時間 對戰組合 球場 備註
Game 1 10/19(六) 17:05 季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟 臺北大巨蛋 N/A
Game 2 10/20(日) 17:05 季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟 臺北大巨蛋 N/A
Game 3 10/22(二) 18:35 中信兄弟@季後挑戰賽晉級球隊 統一：臺北大巨蛋、樂天：樂天桃園 N/A
Game 4 10/23(三) 18:35 中信兄弟@季後挑戰賽晉級球隊 統一：台南、樂天：樂天桃園 N/A
Game 5 10/25(五) 18:35 季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟 洲際 如有必要
Game 6 10/26(六) 17:05 季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟 洲際 如有必要
Game 7 10/27(日) 17:05 季後挑戰賽晉級球隊@中信兄弟 洲際 如有必要

關鍵字： 中職棒球

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