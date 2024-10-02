運動雲

>

力繳6局好投助老虎聽牌　史庫柏爾：生涯初登板後最緊張的一次

▲史庫柏爾（Tarik Skubal）。（圖／路透）

▲史庫柏爾（Tarik Skubal）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（2日）凌晨美聯外卡系列賽G1由底特律老虎客場交手休士頓太空人，老虎當家左投史庫柏爾（Tarik Skubal）本戰大顯神威，面對星光熠熠的太空人打線繳出6局6K無失分的優質先發，終場老虎就以3比1擊敗太空人，搶下聽牌優勢。

史庫柏爾今年例行賽以18勝、自責分率2.39、228次三振榮登美聯三冠王；本戰史庫柏爾迎來生涯季後賽首秀，最終他主投6局被敲出4支安打，飆出6K、1保送，0失分，力繳優質先發，成功封鎖太空人火力。

老虎打線則是在2局上半早早給史庫柏爾火力相挺，2出局1、2壘有人的時候捕手羅傑斯（Jake Rogers）、游擊手史威尼（Trey Sweeney）和開路先鋒維爾霖（Matt Vierling）連續敲出3支安打串聯攻勢，幫助老虎該半局攻下3分大局，取得3比0領先。

史庫柏爾6局結束退場後，老虎後援維斯特（Will Vest）與霍爾頓（Tyler Holton）在7、8兩局皆未失分；9下終結者佛利（Jason Foley）卻上演緊張劇場，佛利接連被擊出3支安打讓太空人追回1分，隨後太空人讓佩尼亞（Jeremy Pena）執行短打戰術，老虎在1出局二三壘有人的危機下緊急派上布列斯克（Beau Brieske）救火，最終他成功守住危機順利關門，助老虎奪下聽牌優勢。

史庫柏爾賽後表示，今天是他自2020年首次亮相大聯盟以後最緊張的一次，但他找到了一種讓自己集中注意力的方法，「深呼吸，好好執行投球任務，」史庫柏爾說，「當你在投手丘上時，這就是你能做的一切，一旦我投出第一球，我想所有這些東西都會消失。」

「他全力以赴，」老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）補充並給予史庫柏爾大大肯定，「他會做任何事，他很激烈，但他很受控制同時很有競爭力，他是一個有思想的投手，他有武器，也是一個完整的人；隨著他在棒球中越來越受歡迎、越來越受關注、越來越地位，他會繼續更加努力的工作並執行好一切投球任務。」

關鍵字： MLB底特律老虎休士頓太空人史庫柏爾

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

江坤宇拚完全打擊、許基宏盜壘失敗斷良機　曾頌恩：有戰術

江坤宇拚完全打擊、許基宏盜壘失敗斷良機　曾頌恩：有戰術

遭有心人士利用！兄弟球團暫停球員、教練團私下與粉絲合影

遭有心人士利用！兄弟球團暫停球員、教練團私下與粉絲合影

「先當作體驗」江坤宇差一轟完全打擊　跟老婆講完就敲三壘打

「先當作體驗」江坤宇差一轟完全打擊　跟老婆講完就敲三壘打

「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚　WNBA金髮女神未婚夫身份曝

「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚　WNBA金髮女神未婚夫身份曝

中信兄弟與球迷合照遭影射！蔡其昌：已聯繫刑事警察局追查

中信兄弟與球迷合照遭影射！蔡其昌：已聯繫刑事警察局追查

數據解密大谷翔平打擊神力：已接近完美境界

數據解密大谷翔平打擊神力：已接近完美境界

大谷翔平首次打季後賽拚奪冠！　國際賭盤押道奇封王賠率曝

大谷翔平首次打季後賽拚奪冠！　國際賭盤押道奇封王賠率曝

「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯　最後10場應援在戰神主場

「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯　最後10場應援在戰神主場

悍將潘瑋祥一軍首秀先發中外野　二軍連5戰安打被余謙變化球嚇到　

悍將潘瑋祥一軍首秀先發中外野　二軍連5戰安打被余謙變化球嚇到　

颱風延賽打亂「開箱」　樂天新洋投威斯佛恐無緣季後賽

颱風延賽打亂「開箱」　樂天新洋投威斯佛恐無緣季後賽

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

熱門新聞

江坤宇拚完全打擊、許基宏盜壘失敗斷良機　曾頌恩：有戰術

遭有心人士利用！兄弟球團暫停球員、教練團私下與粉絲合影

「先當作體驗」江坤宇差一轟完全打擊　跟老婆講完就敲三壘打

「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚　WNBA金髮女神未婚夫身份曝

中信兄弟與球迷合照遭影射！蔡其昌：已聯繫刑事警察局追查

數據解密大谷翔平打擊神力：已接近完美境界

讀者回應

﻿

熱門新聞

1江坤宇拚完全打擊遭斷？隊友解釋原因

2遭有心人士利用！兄弟球團禁私下合影

3江坤宇拚完全打擊　老婆預言敲三壘打

4「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚

5中信兄弟遭影射！蔡其昌：追查

最新新聞

1季前訓練營就傷！　灰熊小傑克森退場

2巴特勒回應總裁要他閉嘴：聽到了

3小塔提斯2分砲　教士首戰封勇士

4豆總上任？朗多現身公鹿訓練營

5大都會單局5分　8比4打敗釀酒人

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

引退儀式被隊友拋空中　潘威倫擔心太重：怕他們傷到腰

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

李多慧＆Joeman同台應援！　合體「比愛心」全場暴動超羨慕

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366