力繳6局好投助老虎聽牌　史庫柏爾：生涯初登板後最緊張的一次

▲史庫柏爾（Tarik Skubal）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（2日）凌晨美聯外卡系列賽G1由底特律老虎客場交手休士頓太空人，老虎當家左投史庫柏爾（Tarik Skubal）本戰大顯神威，面對星光熠熠的太空人打線繳出6局6K無失分的優質先發，終場老虎就以3比1擊敗太空人，搶下聽牌優勢。

Tarik Skubal is just the fourth pitcher in franchise history to throw 6.0 shutout innings in his playoff debut, joining Max Scherzer on October 2, 2011 at New York (AL), Joe Coleman on October 10, 1972 vs. Oakland and Ed Willett on October 11, 1909. #RepDetroitpic.twitter.com/hP7ocQMGua [廣告]請繼續往下閱讀... October 1, 2024

史庫柏爾今年例行賽以18勝、自責分率2.39、228次三振榮登美聯三冠王；本戰史庫柏爾迎來生涯季後賽首秀，最終他主投6局被敲出4支安打，飆出6K、1保送，0失分，力繳優質先發，成功封鎖太空人火力。

老虎打線則是在2局上半早早給史庫柏爾火力相挺，2出局1、2壘有人的時候捕手羅傑斯（Jake Rogers）、游擊手史威尼（Trey Sweeney）和開路先鋒維爾霖（Matt Vierling）連續敲出3支安打串聯攻勢，幫助老虎該半局攻下3分大局，取得3比0領先。

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史庫柏爾6局結束退場後，老虎後援維斯特（Will Vest）與霍爾頓（Tyler Holton）在7、8兩局皆未失分；9下終結者佛利（Jason Foley）卻上演緊張劇場，佛利接連被擊出3支安打讓太空人追回1分，隨後太空人讓佩尼亞（Jeremy Pena）執行短打戰術，老虎在1出局二三壘有人的危機下緊急派上布列斯克（Beau Brieske）救火，最終他成功守住危機順利關門，助老虎奪下聽牌優勢。

史庫柏爾賽後表示，今天是他自2020年首次亮相大聯盟以後最緊張的一次，但他找到了一種讓自己集中注意力的方法，「深呼吸，好好執行投球任務，」史庫柏爾說，「當你在投手丘上時，這就是你能做的一切，一旦我投出第一球，我想所有這些東西都會消失。」

「他全力以赴，」老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）補充並給予史庫柏爾大大肯定，「他會做任何事，他很激烈，但他很受控制同時很有競爭力，他是一個有思想的投手，他有武器，也是一個完整的人；隨著他在棒球中越來越受歡迎、越來越受關注、越來越地位，他會繼續更加努力的工作並執行好一切投球任務。」