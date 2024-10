力繳6局好投助老虎聽牌　史庫柏爾：生涯初登板後最緊張的一次

▲史庫柏爾(Tarik Skubal)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(2日)凌晨美聯外卡系列賽G1由底特律老虎客場交手休士頓太空人,老虎當家左投史庫柏爾(Tarik Skubal)本戰大顯神威,面對星光熠熠的太空人打線繳出6局6K無失分的優質先發,終場老虎就以3比1擊敗太空人,搶下聽牌優勢。

Tarik Skubal is just the fourth pitcher in franchise history to throw 6.0 shutout innings in his playoff debut, joining Max Scherzer on October 2, 2011 at New York (AL), Joe Coleman on October 10, 1972 vs. Oakland and Ed Willett on October 11, 1909. #RepDetroitpic.twitter.com/hP7ocQMGua