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2比0爆冷戰勝紐卡索　西漢姆聯隊長鮑文：我們必須勇敢

▲鮑文（Jarrod Bowen）。（圖／路透）

▲鮑文（Jarrod Bowen）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024-25英格蘭超級足球聯賽今天（26日）凌晨展開焦點戰，由「喜鵲」紐卡索聯主場迎戰「鐵鎚幫」西漢姆聯，西漢姆聯靠著索塞克（Tomáš Souček）與比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）分別在上、下半場各自建功的好表現下，終場就以2比0爆冷擊敗紐卡索聯奪勝，積分3分全取的他們也升至英超第14。

開賽第10分鐘客隊西漢姆聯率先發動攻勢，中場核心索塞克利用頭槌進球幫助球隊先馳得點取得1比0領先，隨後儘管紐卡索聯在上半場擁有一連串的大好機會，但西漢姆聯後防還是頂住壓力力保不失，順利帶著領先優勢進入中場休息。

下半場紐卡索聯持續握有主動權並積極進攻，但第53分鐘由於一連串的防守瑕疵，讓西漢姆聯右後衛比薩卡突破踢進球隊本場比賽的第二球，紐卡索聯主場陷入一片死寂；隨著比賽進行，西漢姆聯的信心大增，終場他們就以完封的方式迎接這場出色的勝利，在新任主帥羅佩特吉（Julen Lopetegui）的領導下，西漢姆聯目前以15分排在第14名，而紐卡索聯則以18分排在第10位。

「我在賽前說過我們需要一場出色的表現，我也說過我們需要出去並展現它，我認為我們做到了，」西漢姆聯隊長鮑文（Jarrod Bowen）賽後說道，「紐卡索聯在主場總是能進球，所以能保持不失球並且打進兩球，我們必須勇敢。」

關鍵字： 足球英超紐卡索聯西漢姆聯

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