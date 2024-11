2比0爆冷戰勝紐卡索　西漢姆聯隊長鮑文：我們必須勇敢

▲鮑文(Jarrod Bowen)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024-25英格蘭超級足球聯賽今天(26日)凌晨展開焦點戰,由「喜鵲」紐卡索聯主場迎戰「鐵鎚幫」西漢姆聯,西漢姆聯靠著索塞克(Tomáš Souček)與比薩卡(Aaron Wan-Bissaka)分別在上、下半場各自建功的好表現下,終場就以2比0爆冷擊敗紐卡索聯奪勝,積分3分全取的他們也升至英超第14。

Terrific night out in the Toon pic.twitter.com/r2i6PoMOeV [廣告]請繼續往下閱讀... November 25, 2024

開賽第10分鐘客隊西漢姆聯率先發動攻勢,中場核心索塞克利用頭槌進球幫助球隊先馳得點取得1比0領先,隨後儘管紐卡索聯在上半場擁有一連串的大好機會,但西漢姆聯後防還是頂住壓力力保不失,順利帶著領先優勢進入中場休息。

Tomáš heads home his third goal of 2024/25 pic.twitter.com/580VjKxRXu — West Ham United (@WestHam) November 25, 2024

下半場紐卡索聯持續握有主動權並積極進攻,但第53分鐘由於一連串的防守瑕疵,讓西漢姆聯右後衛比薩卡突破踢進球隊本場比賽的第二球,紐卡索聯主場陷入一片死寂;隨著比賽進行,西漢姆聯的信心大增,終場他們就以完封的方式迎接這場出色的勝利,在新任主帥羅佩特吉(Julen Lopetegui)的領導下,西漢姆聯目前以15分排在第14名,而紐卡索聯則以18分排在第10位。

Aaron opens his account in Claret and Blue pic.twitter.com/ZzXiAMcOgH — West Ham United (@WestHam) November 26, 2024

「我在賽前說過我們需要一場出色的表現,我也說過我們需要出去並展現它,我認為我們做到了,」西漢姆聯隊長鮑文(Jarrod Bowen)賽後說道,「紐卡索聯在主場總是能進球,所以能保持不失球並且打進兩球,我們必須勇敢。」