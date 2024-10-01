失去大谷翔平的天使墜入地獄：99敗創隊史最差

▲天使三壘手倫登（Anthony Rendon）因傷長期缺陣。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日籍球星大谷翔平今年轉投道奇隊後，表現依舊亮眼，但他的前東家洛杉磯天使隊卻陷入前所未有的困境。天使隊本季僅取得63勝99敗的戰績，不僅較去年少贏10場比賽，更創下球隊史上最差紀錄。

大谷翔平在道奇隊首年就交出驚人成績單，以54支全壘打和130打點獲得國聯雙冠王，並幫助球隊奪得西區冠軍。這也是他大聯盟生涯7年來首次晉級季後賽。

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相比之下，天使隊的表現令人擔憂。球隊不僅跌至美聯西區墊底，與第四名的差距更達到6場之多。據美國數據網站「Baseball Reference」的計算，大谷去年在天使隊時的WAR（勝場貢獻值）高達9.9，意味著他為球隊貢獻約10場勝利。

今年大谷離隊後，天使陣中年輕球員奮力表現，不過主力球員如楚奧特（Mike Trout）和倫登（Anthony Rendon）等因傷長期缺陣，天使最終以99敗刷新隊史最差紀錄，勝率僅0.389。63勝的成績正好比上季少了10勝。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

天使本季隊中擔任指定打擊（DH）最多的球員是外野手卡爾霍恩（Willie Calhoun），他出場61場比賽，其WAR為-0.2。全隊的DH累積WAR為-0.4；大谷上季作為DH的WAR為6.0，相比之下有明顯落差。

此外，大谷去年作為投手的WAR為3.9，而本季天使隊的先發投手中，安德森（Tyler Anderson）的WAR為3.1，索利亞諾（Jose Soriano）的WAR為2.1，其餘投手WAR都低於1.0。



值得注意的是，天使隊已連續10年無緣季後賽，為當前MLB最長紀錄。面對如此嚴峻的局面，球隊如何從這個歷史性低谷中反彈，成為外界密切關注的焦點。