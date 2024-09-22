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中信盃黑豹旗213隊參賽刷新史上最多　首度增設女子組

▲黑豹旗啟動儀式合照。（圖／中華棒協提供）

▲黑豹旗啟動儀式合照。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第12屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月6日在台南亞太棒球訓練中心副球場開打。本屆參賽隊伍數達213支，創下史上新高。更首度增設女子組賽事，象徵台灣運動平權的突破性進展。

賽事吉祥物「歐霸」也在球迷票選後正式命名，並在開賽記者會上首度亮相。首輪開幕對戰組合由抽籤決定，由高雄市中正預校抽中籤王，將對決去年冠軍隊伍平鎮高中。

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▲首屆黑豹旗女子組完成抽籤儀式。（圖／中華棒協提供）

▲首屆黑豹旗女子組完成抽籤儀式。（圖／中華棒協提供）

中信盃黑豹旗已邁入第12年，得到教育部體育署、中國信託商業銀行等各界的大力支持。主辦單位與主要贊助商中信銀行透過各項補助與協助措施，使更多學校能夠參與本屆賽事。

教育部體育署蔡忠益組長表示，黑豹旗是推動競技運動全民化的典範。中信銀行陳佳文董事長也表示黑豹旗是台灣參加選手最多最普及的棒球賽，可以提昇台灣棒球的競爭力。

▲黑豹旗美國學校首次參賽。（圖／中華棒協提供）

▲黑豹旗美國學校首次參賽。（圖／中華棒協提供）

賽事現場邀請到兩位曾參加過3屆黑豹旗的學長中信兄弟職棒隊球員黃韋盛，以及學姐賴巧綺，兩位學長姐特別到場為學弟妹們加油。

本屆賽事也同步推出全新系列商品預購，將黑豹精神融入時尚，掀起新一波棒球潮流。賽事將透過BE HEROES YouTube頻道與緯來電視網進行全程轉播。

▲▼黑豹旗籤王高雄市中正預校。（圖／中華棒協提供）

▲黑豹旗籤王高雄市中正預校。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 棒球中信盃黑豹旗台灣運動平權高中棒球

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