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單場五轟奠勝基　金鶯大勝老虎鞏固外卡優勢

▲麥肯（James McCann）。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥肯（James McCann）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

美聯外卡焦點戰今天（台灣時間21日）由巴爾的摩金鶯主場會師底特律老虎，金鶯靠著考瑟（Colton Cowser）與麥肯（James McCann）同場上演單場雙響砲的煙火秀外加王牌右投伯恩斯（Corbin Burnes）7局無失分的貢獻下，以7比1擊敗老虎收下勝利，持續在美聯外卡榜上鞏固排名第一的位置。

1局下半，昨天敲出再見全壘打的金鶯重砲桑坦德（Anthony Santander）延續火燙手感，鎖定老虎先發霍爾頓（Tyler Holton）一顆86英里紅中卡特球，一棒將球轟出左外野大牆，這發兩分砲幫助球隊先馳得點取得2比0領先。

2局下半，金鶯首棒打者考瑟鎖定蒙特羅（Keider Montero）投出的第一顆球，成功打出412英尺大號陽春砲；4局下半麥肯也加入煙火秀的行列，也同樣擊出一發陽春砲，4局結束金鶯將領先優勢擴大至5比0。

緊接著比賽來到6局下半，考瑟與麥肯各別敲出他們在本場比賽第二發全壘打，接替上來的老虎先發蒙特羅主投5局就被夯出4支全壘打，也讓金鶯將分差瞬間拉開至7比0。

有著隊友火力支援的伯恩斯在比賽投的順風順水，最終他主投7局飆出8次三振，只被敲出3支零星安打沒有失分，幫助球隊最終以7比1擊敗老虎贏得比賽，個人也收下賽季第15勝；目前金鶯86勝68敗的戰績持續在美聯外卡榜上鞏固排名第一的位置。

關鍵字： MLB底特律老虎巴爾的摩金鶯

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