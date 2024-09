單場五轟奠勝基　金鶯大勝老虎鞏固外卡優勢

▲麥肯(James McCann)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

美聯外卡焦點戰今天(台灣時間21日)由巴爾的摩金鶯主場會師底特律老虎,金鶯靠著考瑟(Colton Cowser)與麥肯(James McCann)同場上演單場雙響砲的煙火秀外加王牌右投伯恩斯(Corbin Burnes)7局無失分的貢獻下,以7比1擊敗老虎收下勝利,持續在美聯外卡榜上鞏固排名第一的位置。

1局下半,昨天敲出再見全壘打的金鶯重砲桑坦德(Anthony Santander)延續火燙手感,鎖定老虎先發霍爾頓(Tyler Holton)一顆86英里紅中卡特球,一棒將球轟出左外野大牆,這發兩分砲幫助球隊先馳得點取得2比0領先。

they said his home run probability was 3% so he took that personally pic.twitter.com/K1fCicvly1