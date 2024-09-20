大谷翔平50轟紀念球在哪？美媒曝：球迷帶回家了

SHOHEI OHTANI HAS DONE IT



50 HOME RUNS | 50 STOLEN BASES



HISTORY pic.twitter.com/GRVJUCbpja — MLB (@MLB) September 19, 2024

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平20日（台灣時間）轟出3響砲，達成「51轟、51盜」，富有紀念價值的第50轟，卻被球迷帶走，道奇沒有換回該球。

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大谷翔平每個全壘打落點都受到關注，7局上轟向左外野達成50轟，畫面可以帶到這位球迷被帶離座位。根據邁阿密先驅報記者米什（Craig Mish）在社群X上指出，「接到大谷翔平第50轟全壘打球的球迷，決定要把球帶回家，道奇未能取回這顆球。」

另一則更新的貼文，米什則提到，「大谷翔平在賽後提過，主審在他打擊前換了球。基於這點和影片及第三方，認證應沒問題。對接到這顆球的幸運球迷來說，他們上了一課，他們被告知離開球場後，這個球就一文不值。」

一位在邁阿密的球迷差點接到球，他接受訪問時驚呼「我的天！」球就落在他旁邊，周邊的球迷都相當振奮，而他的朋友的兒子麥克斯有碰到球但沒接到。這位球迷說，「今天是麥克斯的生日，很可惜他沒接到球。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）