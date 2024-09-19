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五月天為周思齊引退獻唱禁拍照？球團聲明打臉：歡迎球迷紀錄回憶

▲▼ 中信兄弟公告 。（圖／兄弟球團提供）

▲中信兄弟公告 。（圖／兄弟球團提供）

記者王真魚／綜合報導

針對媒體報導五月天禁止球迷攝影，中信兄弟球團稍早公告，球團並未禁止球迷及觀眾朋友拍攝球賽、引退活動以及賽後演出，迎球迷及觀眾朋友，在原購票座位拍攝參與主題周活動體驗，與全場球迷及觀眾朋友紀錄回憶。

球團在先前發布當天周思齊引退採訪規範，指出，「五月天的賽後演唱均無開放拍攝和採訪，相關影音和平面照片都將由相信音樂提供。」不過有媒體進一步以「獨家」報導指出，現場將管制觀眾席，包括拍攝、換座位都會被制止。

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對此球團聲明澄清，球團歡迎球迷及觀眾朋友，在原購票座位拍攝參與主題周活動體驗，與全場球迷及觀眾朋友紀錄回憶。

球團完整公告如下：

感謝各方的關心與熱情，共同締造了大巨蛋首次滿座的紀錄，為中信兄弟球團將於本週末(9/21-9/22)於臺北大巨蛋盛大舉行The Last Together 周思齊引退主題週活動，寫下更多光榮紀錄與回憶。

中信兄弟球團歡迎球迷及觀眾朋友，在原購票座位拍攝參與主題周活動體驗，與全場球迷及觀眾朋友紀錄回憶。中信兄弟球團並未禁止球迷及觀眾朋友拍攝球賽、引退活動以及賽後演出，請球迷及觀眾朋友遵守著作權法第22條，切勿任意重製球賽、引退活動及賽後演出，並禁止即時或遞延直播、轉播或類似行為。

為維持全場球迷及觀眾朋友的良好觀賽及活動體驗，聯盟及中信兄弟球團呼籲球迷及觀眾朋友，應遵守聯盟規範，避免干擾比賽及表演活動進行：

• 禁止觀眾攜帶300mm及以上規格之望遠鏡頭入場以外，但不對其他任何照相器材予以設限

• 比賽及活動進行中，請不要使用閃光燈與任何發光裝置拍照，避免影響場上選手視線及周遭球迷及觀眾朋友觀賞體驗。

關於9/21五月天賽後演出內容，為保留現場演出之精彩呈現，歌曲與展演編排暫不便多做透露，為不錯失演出的內容完整，將於演出後會於中信兄弟Youtube及相信音樂Youtube完整播出，相關消息與規範請依照官方公告為準。

一切演出安排皆是為了致敬周思齊選手在中華職棒的重要地位做編排，敬邀各位球迷及觀眾朋友現場享受精彩的演出。

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