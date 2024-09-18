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道奇季後賽關鍵人物？曾單季16勝先發有望歸隊

▲道奇岡索林（Tony Gonsolin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇岡索林（Tony Gonsolin）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇投手群遭遇挑戰，王牌葛拉斯勞（Tyler Glasnow）因右肘傷勢加劇，本季復出機率低，克蕭（Clayton Kershaw）也尚未回歸，布勒（Walker Buehler）、米勒（Bobby Miller）表現不穩，使得球隊輪值面對季後賽充滿挑戰。不過總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（18日）透露令人振奮的消息，2022年單季拿下16勝的岡索林（Tony Gonsolin）有望在季末回歸。

據美媒《Clutch Points》報導，岡索林目前在小聯盟進行復健賽，有望在投完1場4局的比賽後，對他的表現和健康狀況進行評估，力拼在季末回到大聯盟輪值。岡索林去年9月進行手肘韌帶置換手術（Tommy John），原本不被預期能在本季復出，但他的康復進展超出了預期。

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儘管去年岡索林的表現不如預期，20場先發拿下8勝5敗、防禦率4.98。但他在2022年的表現非常亮眼，繳出16勝1敗、防禦率2.14，並生涯首度入選明星賽。

考慮到岡索林剛從手術中恢復，可能不會擔任先發角色，而生涯曾擔任過中繼的他，在高強度的季後賽中可能會從中繼出發。道奇季後賽先發前3號預計由山本由伸、弗拉赫提（Jack Flaherty）和布勒（Walker Buehler）組成，第4號先發可能是納克（Landon Knack）或米勒。

關鍵字： MLB棒球道奇岡索林

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