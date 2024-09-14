媽媽神槍手田家榛現身運動嘉年華　謝謝女兒奧運期間打氣

▲巴黎奧運「媽媽神槍手」田家榛現身國民體育嘉年華。（圖／臺北市政府體育局提供）

記者簡名杉／綜合報導

國民體育日運動嘉年華今(14)日於臺北體育館舉行，臺北市政府體育局邀請中華隊射擊選手田家榛出席活動，現場吸引逾1,000位民眾及親子家庭參與運動體驗闖關及親子運動競賽。

媽媽神槍手田家榛今年代表中華隊參加2024巴黎奧運射擊女子25公尺手槍，這次是第三度參加奧運，比賽結果雖止步16強，但仍是收穫滿滿，已經不會像第一次參加奧運那麼緊張，反而用平常心面對。特別謝謝女兒備賽期間給媽媽的加油打氣，田家榛跟女兒說，「不要祝媽媽奪牌，祝媽媽拿到好成績就好。」

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在奧運結束後多了可以陪伴女兒的時間，女兒圈圈對於運動的興趣很廣泛，學過跆拳道、游泳、跳繩以及腳踏車，對此田家榛對女兒採開放的態度，沒有一定要女兒承襲射擊的衣缽，希望她能夠找到自己喜歡的運動並持之以恆。今天出席運動嘉年華，除了與大家分享奧運的經驗談，也擔任運動體驗闖關的關主並參加親子瑜珈挑戰。

運動體驗闖關結合科技，打造趣味度十足的全民運動，關卡包括「智慧平衡儀」、「智能地墊」、「拳力打擊VR體驗」、「眼明手快-光劍」、「雙手力量大」、「敏捷反應訓練」以及「平衡我最行」，適合大朋友小朋友共同挑戰，建立獨特的運動興趣。親子運動競賽-「小小極限體能王」、「親子瑜珈挑戰」邀請親子家庭同台競技，由家長帶領小朋友學習體適能及瑜珈，在運動競賽中展現家庭默契，也享受運動的快樂。

臺北市運動知能系列課程年度舉辦60堂運動課程，有女性參與、親子互動、登山知能、多元主題四大類型課程，課程截至10月份，歡迎至網站線上報名：https://bit.ly/2024GSC。