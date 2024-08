爆冷擊敗喬科維奇闖美網16強　巴比倫：不可思議的比賽

▲澳洲好手巴比倫(Alexei Popyrin)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單32強爆出最大冷門,澳洲好手巴比倫(Alexei Popyrin)以6比4、6比4、2比6、6比4擊敗24座大滿貫得主、塞爾維亞衛冕冠軍喬科維奇(Novak Djokovic),巴比倫生涯首次闖進大滿貫賽事16強,寫下個人生涯最佳紀錄,賽後他也喜出望外地表示,「這場比賽真是太不可思議了。」

這是亞瑟艾許球場(Arthur Ashe Stadium)連續兩天爆出驚人冷門,昨(30日)世界排名第74的范德贊舒爾普(Botic van de Zandschulp)在第二輪比賽中直落三擊敗了2022年美網冠軍艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)。

「今天是今年第3次第3輪大滿貫比賽,能夠奪勝太幸運了。」巴比倫賽後激動說道,「老實說,之前我在澳網和溫網進行了一些激戰,但我都沒能把握住,這次比賽有些不同,我在關鍵時刻把握住了機會,並且打出了不錯的網球。」

「這真是不可思議,因為我職業生涯中大約15次打進第三輪,但從未能晉級第4輪,能夠在這場比賽中擊敗史上最偉大的球員,進入第4輪,這種感覺太棒了,這是辛苦工作的回報。」

Alexei Popyrin has been waiting for this breakthrough.



And he did against Novak Djokovic. pic.twitter.com/y4Y6Vf5plG