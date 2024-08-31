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爆冷擊敗喬科維奇闖美網16強　巴比倫：不可思議的比賽

▲澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單32強爆出最大冷門，澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin）以6比4、6比4、2比6、6比4擊敗24座大滿貫得主、塞爾維亞衛冕冠軍喬科維奇（Novak Djokovic），巴比倫生涯首次闖進大滿貫賽事16強，寫下個人生涯最佳紀錄，賽後他也喜出望外地表示，「這場比賽真是太不可思議了。」

這是亞瑟艾許球場（Arthur Ashe Stadium）連續兩天爆出驚人冷門，昨（30日）世界排名第74的范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp）在第二輪比賽中直落三擊敗了2022年美網冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

「今天是今年第3次第3輪大滿貫比賽，能夠奪勝太幸運了。」巴比倫賽後激動說道，「老實說，之前我在澳網和溫網進行了一些激戰，但我都沒能把握住，這次比賽有些不同，我在關鍵時刻把握住了機會，並且打出了不錯的網球。」

「這真是不可思議，因為我職業生涯中大約15次打進第三輪，但從未能晉級第4輪，能夠在這場比賽中擊敗史上最偉大的球員，進入第4輪，這種感覺太棒了，這是辛苦工作的回報。」

這場比賽的勝利是巴比倫職業生涯至今為止最重要的一場勝利，他終結了喬科維奇追求第25座大滿貫男單冠軍和第100個職業生涯冠軍的希望。

今年年初，巴比倫在澳網和溫網上也將喬科維奇逼入4盤大戰，但都以輸球收場，巴比倫今日成功將兩人交手紀錄改寫至1勝3敗。

關鍵字： ATP美網喬科維奇巴比倫

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