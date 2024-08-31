甲子園冠軍左投、雙150速球投手領銜　日本U18來台爭冠

▲中崎琉生。（圖／侍JAPAN官網）

記者楊舒帆／綜合報導

U18亞洲青棒錦標賽將於9月2日在台灣開打，日本隊將於31日抵台，小倉全由監督規劃4人先發輪值，包含夏季甲子園冠軍京都國際高校王牌中崎琉生在內，都有機會在預賽亮相。

U18日本隊自24日開始集訓，期間與日本大學明星隊進行一場練習賽，當天嘗試不同的打序，至於投手方面則排定4人輪值。小倉全由並未點名，不過據日媒報導，預估為在夏甲冠軍戰繳出完封勝的中崎琉生，最快球速達到151公里的今朝丸裕喜，以及身高198公分最快球速150公里的左投藤田琉生，有機會讓他們在預賽亮相，適應比賽場地。

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中崎琉生日前對大學明星隊先發投3局失1分，以側投方式混淆打者，雖然只有140公里，但出手點難以捉摸，搭配角度刁鑽變速球，連續讓兩打者揮空三振。中崎琉生賽表示，「雖然失1分能在投手丘感覺很好，有很好的收穫。」夏甲結束後馬上投入國家隊集訓，中崎琉生說，「比起疲勞，能跟實力好的球員交手，讓我受到激勵。」

雖然最終結果是大學代表隊以7比1大勝，但直到第4局比分還是1比1平手。大學代表隊的堀井哲也監督談到U18日本隊實力，他說，「他們的體格遠超出我對高中生的印象，我們帶著極大的緊張感應戰。雖然最後比分拉開了，但一開始其實還難分勝負。」

當被問及特別印象深刻的選手時，堀井監督首先提到了今朝丸裕喜和箱山遥人，他說，「今朝丸裕喜的球路讓大學生難以應付，表現很出色，箱山遥人的傳球和肩膀力量很強，這對投捕搭擋令人印象深刻。」先發投手中崎琉生和第二任投手田崎颯士也投出個人特色。

打者方面，堀井監督提到的是單場兩安打的髙山裕次郎，以及第4棒石塚裕惺、第5棒花田悠月都展現強而有力的揮棒，境亮陽和德丸快晴的揮棒也有特色。

日本預賽分為B組，將與香港、斯里蘭卡和菲律賓交手，分組前兩名晉級複賽，複賽才有機會與中華隊交手。