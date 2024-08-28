運動雲

>

四盤戰勝會外賽黑馬　艾卡拉茲：他讓我有點驚訝

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz） 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024美網男單首輪，西班牙前球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以總盤數3比1擊敗從會外賽一路殺進正賽的澳洲好手塗辰立，賽後艾卡拉茲表示，塗辰立優異的表現讓他有些驚訝，並確定自己很快就會再度跟他在賽場上交手。

艾卡拉茲在首盤比賽中早早取得雙破領先，以6比2拿下。第二盤艾卡拉茲再度取得破發領先，塗辰立首次挑戰世界排名前十的對手，他在回破得手後穩定下來，通過提前接發來施壓艾卡拉茲的二發。

第二盤後段艾卡拉茲連丟三局，其中包括在4比5落後時一個10分鐘的發球局，最終28歲的塗辰立在第五個盤點下成功把握，將盤數扳平至1比1。

「第一盤我只犯了兩個非受迫性失誤，但在第二盤我犯了18次，這是我最大的差別」，艾卡拉茲回憶比賽時評估道。「他（塗辰立）在第二盤打的更好，顯然他發球更有威脅，打得更具攻擊性，而且不像第一盤那樣犯下許多錯誤，但就我而言，從兩個非受迫性失誤變成18個，這對我來說是很大的差別」。

▲會外賽大黑馬、澳洲好手塗辰立。（圖／達志影像／美聯社）

▲會外賽大黑馬、澳洲好手塗辰立。（圖／達志影像／美聯社）

在第二盤出現18次非受迫性失誤後，艾卡拉茲從底線調整了自己的打法，開始用正拍掌控比賽，更多的使用內角擊球，迫使對方頻繁的出現反拍失誤，在炎熱潮濕的條件下，艾卡拉茲的力量優勢也在此刻展現出來，塗辰立的體力逐漸下滑，最終艾卡拉茲連拿兩盤以總盤數3比1擊敗塗辰立，晉級64強。

「首先，我非常高興能夠通過這一輪比賽，並有機會在下一輪表現得更好」，艾卡拉茲賽後說，「顯然，我在場上感覺良好，我認為我擊球狀態不錯，移動也很順暢」。

艾卡拉茲說，「如果我想在簽表中繼續前進，還有一些地方需要改進，但顯然我也要給他（塗辰立）讚賞，他打的非常出色，第二盤讓我有些驚訝，最後我對自己的表現感到滿意」。

賽後艾卡拉茲將他的大滿貫連勝紀錄推進至15連勝，他的目標是成為公開賽年代以來第三位在同一年贏得法網、溫網和美網的男子選手，羅德·拉沃（Rodney Laver）（1969年）和西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）（2010年）曾達成這一壯舉。

關鍵字： ATP美網艾卡拉茲

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠　首輪對手出爐

麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠　首輪對手出爐

「我的狗狗們在哪呀」克迪捂耳興奮嗨喊！隊友汪汪汪相挺

「我的狗狗們在哪呀」克迪捂耳興奮嗨喊！隊友汪汪汪相挺

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

起亞虎4.5萬美元挖角艾士特　季後賽受限無法登板

起亞虎4.5萬美元挖角艾士特　季後賽受限無法登板

「戰神減重班」又來了！　蘇奕晉狂瘦14公斤再出發

「戰神減重班」又來了！　蘇奕晉狂瘦14公斤再出發

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

曾偉喆致勝安、張趙紘炸裂2分砲　U18中華隊6比4勝U23

曾偉喆致勝安、張趙紘炸裂2分砲　U18中華隊6比4勝U23

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

熱門新聞

連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠　首輪對手出爐

「我的狗狗們在哪呀」克迪捂耳興奮嗨喊！隊友汪汪汪相挺

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

讀者回應

﻿

熱門新聞

1辜仲諒：連4棒都短打是什麼水準？

2練習賽為辜仲諒暫停　精神喊話：絕對不能輸韓國

3第9輪變空氣 沈鈺傑：有點浪費時間

4麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠

5克迪：我的狗狗在哪呀　隊友汪汪相挺

最新新聞

1陳雨菲申請排名保護　恐缺席年終賽

2拉杜卡努美網首輪慘遭淘汰

3台鋼雄鷹選秀6人都加盟　黃子豪簽約金460萬

4「蒙古刺客」白薩與台鋼獵鷹換新約

5許皓程正式接任戰神總教練

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

打擊不振考慮找客座打教？　悍將領隊林華韋：需要緣分

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

陳連宏「正名」打擊教練　林華韋：責任會不一樣

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366