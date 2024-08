四盤戰勝會外賽黑馬　艾卡拉茲：他讓我有點驚訝

▲艾卡拉茲(Carlos Alcaraz) 。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024美網男單首輪,西班牙前球王艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)以總盤數3比1擊敗從會外賽一路殺進正賽的澳洲好手塗辰立,賽後艾卡拉茲表示,塗辰立優異的表現讓他有些驚訝,並確定自己很快就會再度跟他在賽場上交手。

I had missed the energy of nights in New York! ???????? We're back with a good win to start!



@usopen pic.twitter.com/hDpz6rHNlm