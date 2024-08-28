四盤戰勝會外賽黑馬　艾卡拉茲：他讓我有點驚訝

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz） 。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024美網男單首輪，西班牙前球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以總盤數3比1擊敗從會外賽一路殺進正賽的澳洲好手塗辰立，賽後艾卡拉茲表示，塗辰立優異的表現讓他有些驚訝，並確定自己很快就會再度跟他在賽場上交手。

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艾卡拉茲在首盤比賽中早早取得雙破領先，以6比2拿下。第二盤艾卡拉茲再度取得破發領先，塗辰立首次挑戰世界排名前十的對手，他在回破得手後穩定下來，通過提前接發來施壓艾卡拉茲的二發。

第二盤後段艾卡拉茲連丟三局，其中包括在4比5落後時一個10分鐘的發球局，最終28歲的塗辰立在第五個盤點下成功把握，將盤數扳平至1比1。

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「第一盤我只犯了兩個非受迫性失誤，但在第二盤我犯了18次，這是我最大的差別」，艾卡拉茲回憶比賽時評估道。「他（塗辰立）在第二盤打的更好，顯然他發球更有威脅，打得更具攻擊性，而且不像第一盤那樣犯下許多錯誤，但就我而言，從兩個非受迫性失誤變成18個，這對我來說是很大的差別」。

▲會外賽大黑馬、澳洲好手塗辰立。（圖／達志影像／美聯社）



在第二盤出現18次非受迫性失誤後，艾卡拉茲從底線調整了自己的打法，開始用正拍掌控比賽，更多的使用內角擊球，迫使對方頻繁的出現反拍失誤，在炎熱潮濕的條件下，艾卡拉茲的力量優勢也在此刻展現出來，塗辰立的體力逐漸下滑，最終艾卡拉茲連拿兩盤以總盤數3比1擊敗塗辰立，晉級64強。

「首先，我非常高興能夠通過這一輪比賽，並有機會在下一輪表現得更好」，艾卡拉茲賽後說，「顯然，我在場上感覺良好，我認為我擊球狀態不錯，移動也很順暢」。

艾卡拉茲說，「如果我想在簽表中繼續前進，還有一些地方需要改進，但顯然我也要給他（塗辰立）讚賞，他打的非常出色，第二盤讓我有些驚訝，最後我對自己的表現感到滿意」。

賽後艾卡拉茲將他的大滿貫連勝紀錄推進至15連勝，他的目標是成為公開賽年代以來第三位在同一年贏得法網、溫網和美網的男子選手，羅德·拉沃（Rodney Laver）（1969年）和西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）（2010年）曾達成這一壯舉。