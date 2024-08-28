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U18中華隊首戰韓國可能車輪戰　吳柏宏點名3人扛中心打線

▲▼ 柯敬賢 。（圖／記者王真魚攝）

▲柯敬賢 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

U18中華隊28日與U23中華隊進行練習賽，陽念希先發4局失3分，隊友張趙紘開轟相挺，U18小將擊退學長，以6比4勝出。U18中華隊總教練吳柏宏表示，預計由柯敬賢、曾偉喆以及曾冠傑扛中心打線，9月2日首戰韓國，有可能採投手車輪戰。

U18近期比賽都與較高層級的球隊對抗，包括中職二軍以及今天的U23。吳柏宏認為這幾場練習賽無形中對選手幫助滿大，「特別是柯敬賢、曾聖安、偉喆還有張趙紘，這幾個有長打能力的，他們就是要透過這種比賽，去適應強度，到正式比賽才有辦法發揮出來。」

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吳柏宏進一步透露，中心棒次原則上是柯敬賢、曾偉喆以及曾冠傑。張趙紘8月11日對台鋼二軍練習賽不慎拉傷，一直到25日對桃猿二軍才復出，狀況持續調整中，今天也久違開轟，一棒揮別近期低迷。

此役在戰術執行上發揮並不理想，吳柏宏這正是球隊需要加強的環節，得點圈有人時，必須掌握住機會。

對到U23的打者，吳柏宏指出，這同樣對投手來說很有幫助，「對方打者黏度很好，在纏鬥力更好的情況下，要有辦法去有效壓制打者，我想日本、韓國幾乎都是這種打者，這兩場派上去的投手，會比較有感。」

U18將於9月2日開打，中華隊首戰韓國，吳柏宏表示，陳睦衡、哀宥宇、林鉑濬、曾偉喆都是先發人選，不過這幾個人在母隊比較少先發，屆時也有可能採車輪戰，「這也是一種方法，最好的投手就先上，能壓幾局算幾局。」

陽念希先發4局失3分今天先發4局被敲7安，球速最快148公里，另有3次三振、1安打。吳柏宏認為，壘上沒有人的情況下，他會有想要放球速的想法，這方面要再提醒他，「後面還有很多投手，希望每一位打者，他都要盡力去投，不要讓對手輕鬆、有辦法上壘。」

張宥謙7局下關門，2出局後不慎遭到自家（統一獅）學長何恆佑打到左腳，隨後被扶下場。吳柏宏透露，防護員初步檢查是沒有太嚴重，不過保險起見，會先安排他到醫院照X光。

關鍵字： U18中華隊U23中華隊練習賽首戰韓國球員成長

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