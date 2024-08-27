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教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

▲沈鈺傑 。（圖／記者黃克翔攝）

▲沈鈺傑 。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿完成今年選秀新人合約，僅有第9輪許賀捷未加盟。副領隊沈鈺傑透露，其實教練團對他評價很高，但他父母希望他能先完成學業，「雖然有點浪費我們時間，但也祝福他，我們會持續關注他。」

沈鈺傑指出，當初有找許賀捷到球團測試，「教練很欣賞他，對他的打擊很有想像空間，加上又是有速度的選手，一直說簽進來！簽進來！我們也評估他在明年是有機會上來。」 不過接下來準備談約時，沈鈺傑表示，對方直接說不來了，這段時間透過經紀公司與許賀捷父母溝通，無奈未達共識。

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「跟他爸媽談很久，他們希望他能完成學業，想說我們這邊能不能給他一些規劃。」許賀捷目前就讀輔大，今年升上大四，球團願意讓步，沈鈺傑說，「家長有要求，我們也想說那他進來之後可以一邊練習一邊完成學業，請長假也沒關係，甚至年底打冬盟，或是明年去石垣島都沒問題。」

是不滿意簽約金或是輪次嗎？沈鈺傑認為不是主因，「他們家的條件很好，也有安排他去美國打夏季聯盟，聽經紀人說，他們是不在意簽約金的。」

桃猿開出規劃，並未成功說服對方父母。沈鈺傑難掩無奈，「我也不知道該說什麼，如果早一點決定，或許我們可以提前找自主培訓，現階段要找自培很有難度，很多都先去城市隊了。」

許賀捷最終仍決定先念完大學，預計明年再投入選秀，沈鈺傑表示，「我是覺得既然先拿到門票就不要輕易放棄這個機會，誰能保證未來可以怎麼樣，我們只能尊重他，也祝福他，會持續關注他。」

關鍵字： 樂天桃猿新秀許賀捷沈鈺傑

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