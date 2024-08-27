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快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

▲▼ 。（圖／記者王真魚攝）

▲樂天桃猿公布新人合約。（圖／球團提供）

記者王真魚／桃園報導

Rakuten Monkeys在今年中華職棒選秀會中一共選進10名球員，除了第九輪內野許賀捷沒有加盟，其餘9名選手皆完成簽約，球團預計於8月30日賽前為他們舉行加盟儀式，正式為他們披上樂天桃猿戰袍。

今年選秀會獲得樂天球團第一指名的張趙紘，以簽約金510萬元、月薪8萬元加盟，合約另外附帶100萬元激勵獎金；第二輪何品室融簽約金410萬、月薪8萬元、激勵獎金100萬元；第三輪曾冠傑簽約金325萬元，月薪8萬元，激勵獎金80萬元；第四輪王宇翔簽約金270萬元，月薪7萬元，激勵獎金70萬元；第五輪游承勳簽約金200萬元、月薪7萬元、激勵獎金70萬元；第六輪賴威誠簽約金130萬元，月薪7萬元、激勵獎金60萬元；第八輪呂承諺簽約金50萬元、月薪7萬、激勵獎金35萬元。

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先前樂天球團已公布第七輪李家明簽約金75萬元、月薪7萬元、激勵獎金35萬元，以及第十輪盧冠宇簽約金20萬元、月薪7萬元、激勵獎金10萬元，今日宣布完成季中選秀球員簽約作業。

張趙紘、曾冠傑目前仍在U18中華隊集訓，待比賽結束後向球隊報到，至於其他球員將陸續完成入隊相關作業；30日賽前球團舉行加盟儀式，9名新秀將到全猿主場穿上樂天桃猿戰袍，一致團結為最終榮耀奮戰。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒新秀簽約加盟

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