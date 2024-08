我感激在這裡的時光！　史瓦茲曼結束美網最後一舞

▲史瓦茲曼(Diego Schwartzman)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單首輪,阿根廷「小巨人」史瓦茲曼(Diego Schwartzman)四盤不敵法國好手蒙菲爾斯(Gaël Monfils)遭到淘汰,結束他生涯在美網的最後一舞,賽後史瓦茲曼也含淚道別球迷,並表示「我感激這些年來在這裡的時光」。

Diego Schwartzman after losing to Gael Monfils in his final match at US Open



“It’s difficult to speak. I’m a guy who cries a lot. Sorry.”



*crowd goes wild*



“I’m not supposed to cry now. I have to be strong.”



My heart. pic.twitter.com/DFYjqff1Sx