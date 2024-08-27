我感激在這裡的時光！　史瓦茲曼結束美網最後一舞

▲史瓦茲曼（Diego Schwartzman）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單首輪，阿根廷「小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman）四盤不敵法國好手蒙菲爾斯（Gaël Monfils）遭到淘汰，結束他生涯在美網的最後一舞，賽後史瓦茲曼也含淚道別球迷，並表示「我感激這些年來在這裡的時光」。

Diego Schwartzman after losing to Gael Monfils in his final match at US Open



“It’s difficult to speak. I’m a guy who cries a lot. Sorry.”



*crowd goes wild*



“I’m not supposed to cry now. I have to be strong.”



My heart. pic.twitter.com/DFYjqff1Sx [廣告]請繼續往下閱讀... August 26, 2024

「這很難說，我是個經常哭泣的人，對不起。」淚流滿面的史瓦茲曼賽後說，而觀眾們則為他加油打氣，「我現在不應該哭，我要堅強，」這位兩次打進美網八強的史瓦茲曼已經在紐約完成職業生涯最後的賽程，史瓦茲曼上週通過資格賽取得連續第11次正賽參賽資格。

然而，在首輪對決中蒙菲爾斯的實力更勝一籌，最終蒙菲爾斯就以6比7（2）、6比2、6比2、6比1獲勝。然而就算輸掉比賽，史瓦茲曼仍然高興能在紐約再添一些珍貴的回憶，然後結束他的職業生涯。

「這些都是特別的時刻，就像你們剛才在螢幕上看到的一樣，」史瓦茲曼說道，「再次在這裡比賽，連續11次參加大滿貫，在美網比賽」。

Pure respect for Diego Schwartzman as he plays his final US Open match pic.twitter.com/tEzt1xYD0c — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2024

「我做得很好，但我認為今天以及過去幾年來的觀眾，所有的拉丁美洲人，所有在這裡的美國人，也都很棒，我不知道為什麼他們每年都如此關心我，我不確定我是否值得，但我真的很感激這些年來在這裡的時光」，而史瓦茲曼將在2025年2月阿根廷公開賽上結束自己的網球生涯。