避免爆冷！　奧運金牌鄭欽文3盤逆轉晉級美網64強

▲鄭欽文。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網第一輪，巴黎奧運女單金牌、「中國一姊」鄭欽文克服首盤慢熱劣勢，鏖戰2小時20分鐘後以4比6、6比4、6比2逆轉擊敗地主外卡好手阿妮西莫娃（Amanda Anisimova），鄭欽文成功避免爆冷出局，將在第二輪賽事交手俄羅斯小將安德烈耶娃（Erika Andreyeva）。

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開賽鄭欽文非收迫性失誤頻發，多次來回接拍也處於劣勢，很快的她以1比5陷入大幅落後，雖然後面鄭欽文狀態回升回破得手，但礙於前面丟太多局，首盤結束後鄭欽文4比6讓出。

第二盤比賽節奏快速，雙方都打出了精湛、高強度的網球。第三局阿尼西莫娃連續三記反拍致勝分讓現場觀眾拍案叫絕，鄭欽文則是在接下來的五分中奪下四分予以回應。隨後阿尼希莫娃在兩次正手失誤後，鄭欽文完成關鍵破發，6比4拿下第二盤將盤數扳平至1比1。

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決勝盤阿尼希莫娃在開始前接受了左腳治療，後勁不足的她在盤中接連失手，遭鄭欽文完成雙破，終場鄭欽文就以三盤逆轉勝的姿態晉級64強，將在第二輪賽事中交手俄羅斯小將安德烈耶娃（Erika Andreyeva）。

賽後鄭欽文表示，自己在第一盤「什麼也做不了」，並說，「今天這場比賽很像典型我會輸掉的比賽，尤其是當你取得巨大的成功（巴黎奧運金牌）之後，因為據我自己了解，通常在巨大的成功之後我會變得有點高傲，直到現實打臉我，我再次沮喪，我回歸現實世界，努力保持謙虛並努力工作」。

a golden start



Zheng Qinwen outlasts Anisimova in a tight three set match, 4-6, 6-4, 6-2!#USOpen pic.twitter.com/hgX82unyBk — wta (@WTA) August 26, 2024

鄭欽文說，「所以這次當我取得成功時，我告訴自己，我不想讓這樣的事情發生，我會繼續努力，保持穩定的心態。我真的很高興能贏得這場比賽，因為正如你所見，她在多倫多的決賽中表現出色，贏得這場比賽意味著我在精神方面向前邁進了一步」。