避免爆冷！　奧運金牌鄭欽文3盤逆轉晉級美網64強

▲鄭欽文。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網第一輪,巴黎奧運女單金牌、「中國一姊」鄭欽文克服首盤慢熱劣勢,鏖戰2小時20分鐘後以4比6、6比4、6比2逆轉擊敗地主外卡好手阿妮西莫娃(Amanda Anisimova),鄭欽文成功避免爆冷出局,將在第二輪賽事交手俄羅斯小將安德烈耶娃(Erika Andreyeva)。

