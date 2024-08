17歲NBA狀元大熱門簽下重磅球鞋合約　他差點扳倒美國夢幻隊

▲17歲杜克新生弗拉格入選美國男籃靶子隊,表現讓各界驚豔。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

年僅17歲的杜克大學新生弗拉格(Cooper Flagg)是NBA明年狀元大熱門,他今夏獲邀參加美國隊訓練營,代表靶子隊出戰夢幻隊,表現驚豔全場。據《ESPN》的報導,運動品牌New Balance開出重磅球鞋合約「綁定」他,聯盟頂尖搖擺人喬治(Paul George)認為弗拉格與2008年榜眼畢斯利(Michael Beasley)有點像。

Cooper Flagg officially signs with @newbalance pic.twitter.com/K8Ufb8nv7s

6呎9吋(約205公分)的弗拉格在《ESPN》2025年NBA選秀評選中高居第1,運動品牌New Balance在這位17歲天才新星正式迎來首個大學賽季前,與他達成球鞋合約協議。

▲17歲杜克新生弗拉格是NBA明年選秀狀元大熱門。(圖/達志影像/美聯社)

弗拉格接受《ESPN》訪問時難掩興奮,「身為一個孩子,我可以回憶起曾經夢想過這樣的事情。這是一個令人難以置信的機會,我真的很幸運和感激能夠被放在這個位置上。」

弗拉格今年7月成為自2013年的「聰明哥」史馬特(Marcus Smart)和麥格德瑪特(Doug McDermott)後,首位獲邀參加美國隊訓練營的大學生,他代表靶子隊出戰夢幻隊,3場練習賽表現亮眼,最後一戰還差點率隊扳倒星光熠熠的夢幻隊。

Cooper Flagg recovers for the slam



Select Team vs. National Team Scrimmage pic.twitter.com/IXbb9vDrgK