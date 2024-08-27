17歲NBA狀元大熱門簽下重磅球鞋合約　他差點扳倒美國夢幻隊

▲17歲杜克新生弗拉格入選美國男籃靶子隊，表現讓各界驚豔。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

年僅17歲的杜克大學新生弗拉格(Cooper Flagg)是NBA明年狀元大熱門，他今夏獲邀參加美國隊訓練營，代表靶子隊出戰夢幻隊，表現驚豔全場。據《ESPN》的報導，運動品牌New Balance開出重磅球鞋合約「綁定」他，聯盟頂尖搖擺人喬治(Paul George)認為弗拉格與2008年榜眼畢斯利(Michael Beasley)有點像。

6呎9吋(約205公分)的弗拉格在《ESPN》2025年NBA選秀評選中高居第1，運動品牌New Balance在這位17歲天才新星正式迎來首個大學賽季前，與他達成球鞋合約協議。

▲17歲杜克新生弗拉格是NBA明年選秀狀元大熱門。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格接受《ESPN》訪問時難掩興奮，「身為一個孩子，我可以回憶起曾經夢想過這樣的事情。這是一個令人難以置信的機會，我真的很幸運和感激能夠被放在這個位置上。」

弗拉格今年7月成為自2013年的「聰明哥」史馬特(Marcus Smart)和麥格德瑪特(Doug McDermott)後，首位獲邀參加美國隊訓練營的大學生，他代表靶子隊出戰夢幻隊，3場練習賽表現亮眼，最後一戰還差點率隊扳倒星光熠熠的夢幻隊。

Cooper Flagg recovers for the slam



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弗拉格提前1年進入大學，是一名攻守俱佳的超新星，兼具運動能力與技巧，他在美國隊訓練營出奇冷靜且毫無懼色，天生的大將之風令人印象深刻。

弗拉格在佛羅里達州的蒙特沃德學院(Montverde Academy)被評為佳得樂全國年度最佳球員，高中最後一年他繳出場均16.5分、7.5籃板、3.8助攻，外帶3.7抄截、3.7火鍋。

Cooper Flagg is the real deal pic.twitter.com/Os1d0bbP71 — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) July 8, 2024

NBA頂尖搖擺人喬治在最新一集的播客節目上談到弗拉格，他認為這位杜克天才有點像2008年榜眼畢斯利，「在那個身高，可以得分、可以組織進攻，超有天賦，是個能改變比賽走勢的球員。我對弗拉格評價很高，我覺得他的比賽風格無與倫比。」