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美16歲美式足球員比賽中頭部重創　1天後離世捐出器官

▲▼美國16歲美式足球員特利爾比賽中遭逢頭部重創，1天後宣告不治。（圖／翻攝自X／CFBTalkDaily）

▲美國16歲美式足球員特利爾比賽中遭逢頭部重創，1天後宣告不治。（圖／翻攝自X／CFBTalkDaily）

記者游郁香／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名年僅16歲的美式足球員特利爾(Caden Tellier)，近日代表約翰·T·摩根學院出戰開幕戰，在比賽中遭逢頭部重創被緊急送醫搶救，遺憾的是1天後仍宣告不治，官方並未公布他是如何受傷，該校校長奧利弗(Bryan Oliver)則證實，特利爾將捐贈器官遺愛人間。

根據美國《CNN》的報導，16歲的特利爾是陣中的四分衛，他上周在一場約翰·T·摩根學院出戰南方學院的開幕戰中，頭部嚴重受傷，雖緊急送醫，情況依舊很危急，第2天就宣告不治身亡。

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「我們的兒子特利爾已經與耶穌面對面了。」特利爾的父母在當地時間周六發表聲明，「每個認識特利爾的人都知道他的善良、慷慨和愛。他忠於自己的天性，又一次地奉獻了自己。」

關於特利爾究竟是怎麼受到如此嚴重的傷勢，官方並未給出說明，校長奧利弗則證實，特利爾將捐出器官，「他是一名學生、朋友、運動員，最重要的是一名基督徒，我們無法用語言形容我們作為學校社區和家庭的感受。 」

特利爾的父母表示，「他生活的方式已經影響了許多人的生活，現在他的離世將拯救更多人的生命。」 目前摩根學院已暫停本周的活動，特利爾的家人將為他舉辦一場追悼會。

關鍵字： 美式足球美國Caden Tellier

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