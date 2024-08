美16歲美式足球員比賽中頭部重創　1天後離世捐出器官

▲美國16歲美式足球員特利爾比賽中遭逢頭部重創,1天後宣告不治。(圖/翻攝自X/CFBTalkDaily)

記者游郁香/綜合報導

美國阿拉巴馬州一名年僅16歲的美式足球員特利爾(Caden Tellier),近日代表約翰·T·摩根學院出戰開幕戰,在比賽中遭逢頭部重創被緊急送醫搶救,遺憾的是1天後仍宣告不治,官方並未公布他是如何受傷,該校校長奧利弗(Bryan Oliver)則證實,特利爾將捐贈器官遺愛人間。

根據美國《CNN》的報導,16歲的特利爾是陣中的四分衛,他上周在一場約翰·T·摩根學院出戰南方學院的開幕戰中,頭部嚴重受傷,雖緊急送醫,情況依舊很危急,第2天就宣告不治身亡。

Alabama high School football player dies from injury



BIRMINGHAM, Ala. -- An Alabama high school football player died Saturday, a day after he was critically injured during a game.



Morgan Academy quarterback Caden Tellier was hurt following a tackle in the third quarter of the… pic.twitter.com/haM6cXYFJU