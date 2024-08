大谷翔平再見轟球遭希瑞丟回觀眾席　道奇官方急尋

▲大谷翔平。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇今天(台灣時間24日)交手光芒,當家球星大谷翔平夯出再見滿貫全壘打率隊7比3獲勝,達成「40轟、40盜」,史上第6人。這發全壘打原本打到觀眾手套卻彈回場內,但光芒外野手希瑞(Jose Siri)又將球丟回觀眾席,讓道奇官方目前仍在急尋。

#WALKOFF GRAND SLAM

TO JOIN THE 40-40 CLUB

THERE IS ONLY ONE SHOHEI OHTANI. pic.twitter.com/FksrBJCDSV