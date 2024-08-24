大谷翔平再見轟球遭希瑞丟回觀眾席　道奇官方急尋

▲大谷翔平。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇今天（台灣時間24日）交手光芒，當家球星大谷翔平夯出再見滿貫全壘打率隊7比3獲勝，達成「40轟、40盜」，史上第6人。這發全壘打原本打到觀眾手套卻彈回場內，但光芒外野手希瑞（Jose Siri）又將球丟回觀眾席，讓道奇官方目前仍在急尋。

#WALKOFF GRAND SLAM

TO JOIN THE 40-40 CLUB

THERE IS ONLY ONE SHOHEI OHTANI. pic.twitter.com/FksrBJCDSV [廣告]請繼續往下閱讀... August 24, 2024

這一轟飛行距離為389英尺，小白球打到一名球迷的手套隨後彈回場內，讓該名粉絲懊悔不已。正當所有人都以為道奇官方可以直接收回這一顆極具意義的紀念球時，根據洛杉磯時報迪喬瓦納（Mike DiGiovanna）指出，光芒外野手希瑞卻將球再丟回觀眾席，使得道奇目前仍在尋找得主，試圖換回。

So Shohei Ohtani’s 40th HR ball bounced back onto field and #Rays CF Jose Siri … threw it back into the bleachers. — Mike DiGiovanna (@MikeDiGiovanna) August 24, 2024

不幸中的大幸是，大谷翔平在第4局盜壘成功後，道奇隊已經存放這個二壘壘包，目前確定「40轟40盜」其中一個紀念物品已經保存下來。

最後，大谷翔平達成「40轟、40盜」，成為史上第6人，這是第126場出賽，打破名將索里安諾（Alfonso Soriano）在2006年以147場比賽達標的速度，史上最速。