柯瑞「移除勇士」轉發自己穿湖人球衣照片？　真相曝光

▲柯瑞轉發自己穿湖人球衣的照片？這實際上出自惡搞帳號之手。（圖／翻攝自X）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今夏聯手詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)在巴黎奧運摘金，他最近將IG大頭照換成自己披美國隊戰袍的照片，自介也從「勇士後衛」變成「奧運金牌得主」，網路上還瘋傳一張他收到詹皇私訊的照片，圖中他穿著湖人戰袍，不過這實際上是出自惡搞帳號之手。

36歲的柯瑞今夏一圓奧運金牌夢，他近日在IG上貼出自己與另外兩位天王巨星詹姆斯、杜蘭特一起拿著金牌微笑的合照，「同一支球隊，勝利的球隊。」這還是與詹皇「共同發布」的貼文。兩人因為一起效力美國隊互動頻繁，勇士和湖人的球迷紛紛開始敲碗，希望兩人能在自己支持的隊伍合體。

「我已經看夠了，柯瑞你要來湖人了嗎？」「 柯瑞來湖人，我們得見證一次啊！」「唉，別再給暗示了，我開始激動了。」「別再調情了，趕緊來勇士合作吧。」

▲柯瑞、詹姆斯今夏一起代表美國男籃出征巴黎奧運 。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，勇士今年2月交易截止前曾試圖招攬詹姆斯入隊，NBA名記者史坦(Marc Stein)日前披露，「當時兩隊的談判並沒有很深入，主要是因為詹姆斯的經紀人保羅(Rich Paul)堅決反對詹皇從南加州搬到北加州，這麼做是想保護詹皇免於因為生涯第4次換隊而引發反彈聲浪。」

Steph Curry recently removed "Guard for the Warriors" and replaced it with "Olympic Gold Medalist" on his Instagram bio pic.twitter.com/AKiliaqBnw — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 22, 2024

值得一提的是，柯瑞除了與詹姆斯共同發文，他也更改了IG自介，他移除了「勇士後衛」，改稱自己是「奧運金牌得主」，此舉引起熱議。X上更瘋傳一張柯瑞動態截圖，內容是他要詹皇不要再私訊一張他穿著湖人戰袍的照片，不過他在上面點評，「看起來不錯。」

這張動態截圖立刻讓雙方球迷陷入瘋狂。遺憾的是，這其實是惡搞帳號做的圖，柯瑞本人並未發過這則動態。NBA名記者史坦日前報導，合約還剩2年的柯瑞打算續留灣區，最快10月23日開季前續約。