柯瑞「移除勇士」轉發自己穿湖人球衣照片？　真相曝光

▲柯瑞轉發自己穿湖人球衣的照片?這實際上出自惡搞帳號之手。(圖/翻攝自X)

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今夏聯手詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)在巴黎奧運摘金,他最近將IG大頭照換成自己披美國隊戰袍的照片,自介也從「勇士後衛」變成「奧運金牌得主」,網路上還瘋傳一張他收到詹皇私訊的照片,圖中他穿著湖人戰袍,不過這實際上是出自惡搞帳號之手。

36歲的柯瑞今夏一圓奧運金牌夢,他近日在IG上貼出自己與另外兩位天王巨星詹姆斯、杜蘭特一起拿著金牌微笑的合照,「同一支球隊,勝利的球隊。」這還是與詹皇「共同發布」的貼文。兩人因為一起效力美國隊互動頻繁,勇士和湖人的球迷紛紛開始敲碗,希望兩人能在自己支持的隊伍合體。

「我已經看夠了,柯瑞你要來湖人了嗎?」「 柯瑞來湖人,我們得見證一次啊!」「唉,別再給暗示了,我開始激動了。」「別再調情了,趕緊來勇士合作吧。」

▲柯瑞、詹姆斯今夏一起代表美國男籃出征巴黎奧運 。(圖/達志影像/美聯社)

事實上,勇士今年2月交易截止前曾試圖招攬詹姆斯入隊,NBA名記者史坦(Marc Stein)日前披露,「當時兩隊的談判並沒有很深入,主要是因為詹姆斯的經紀人保羅(Rich Paul)堅決反對詹皇從南加州搬到北加州,這麼做是想保護詹皇免於因為生涯第4次換隊而引發反彈聲浪。」

Steph Curry recently removed "Guard for the Warriors" and replaced it with "Olympic Gold Medalist" on his Instagram bio pic.twitter.com/AKiliaqBnw