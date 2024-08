情緒失控暴怒砸拍　艾卡拉茲沉殿後致歉：我也是人

▲艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)昨天(18日)在辛辛那提大師賽32強遭法國老將蒙菲爾斯(Gael Monfils)三盤逆轉吞敗,在決勝盤一個來回中,艾卡拉茲回球出界隨後並發生罕見動怒摔拍的場景,引發現場一陣譁然,沈澱過後他也在社群致歉,承諾不會再出現類似行為。

第三盤陷入1比3落後的艾卡拉茲將球拍狠狠的往地上狂砸4次、導致球拍嚴重變形,賽後他也將本場比賽描述為「職業生涯最糟糕的比賽」。

"He desperately wants to win this match" #CincyTennis pic.twitter.com/QkiDhvNHtw