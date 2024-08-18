情緒失控暴怒砸拍　艾卡拉茲沉殿後致歉：我也是人

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）昨天（18日）在辛辛那提大師賽32強遭法國老將蒙菲爾斯（Gael Monfils）三盤逆轉吞敗，在決勝盤一個來回中，艾卡拉茲回球出界隨後並發生罕見動怒摔拍的場景，引發現場一陣譁然，沈澱過後他也在社群致歉，承諾不會再出現類似行為。

第三盤陷入1比3落後的艾卡拉茲將球拍狠狠的往地上狂砸4次、導致球拍嚴重變形，賽後他也將本場比賽描述為「職業生涯最糟糕的比賽」。

「今天，我無法控制自己，因為正如我所說，我感覺自己沒有打出任何類型的網球....，我認為很多球員在他們的職業生涯中，在某些特定的時刻，他們可以控制住自己」，艾卡拉茲說道。

而艾卡拉茲暴怒摔拍的影片在社群引發不少討論，他在經過一天的沉澱後也發文致歉，「我要為昨天的態度道歉，這樣的行為不應該發生在球場上，我是人，緊張的情緒累積後，有時在這麼高張力的比賽很難控制，我會努力確保這樣的情況不再發生，現在是時候專注備戰美網了！」