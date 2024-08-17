運動雲

>

布里悍宣布退休　「愛的搭擋」蔣少宏：辛苦了我的兄弟

▲▼中職布里悍與捕手蔣少宏。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職布里悍與捕手蔣少宏。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職布里悍與捕手蔣少宏。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍冠軍功臣布里悍17日在自身IG宣布退休，「御用捕手搭擋」蔣少宏形容他就像是自己的哥哥，也想跟他說18年來辛苦了，從他身上學習到很多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年總冠軍賽終戰，布里悍站在投手丘讓打者敲出本壘上空高飛球，由蔣少宏穩穩接住迎接冠軍。如今布里悍宣布退休，蔣少宏回想投捕搭擋這3年的時間，有很好的回憶，也有很完美的句點。

蔣少宏打算把文字整理好再請翻譯翻成英文傳達給布里悍，他想告訴布里悍，「辛苦了！我的兄弟，很高興與你一起相處三年，完成很多比賽，也學到很多經驗，成長很多。」

布里悍在場上情緒較高亢，蔣少宏的微笑就像他的定心丸，布里悍也多次告白，「我愛蔣少宏」，蔣少宏坦言，「好像沒有磨合期，也不會怕他，他總是很專注對決打者，也必須適時壓住他的情緒，才有思考空間，若脾氣一來會沒辦法思考。」

球場之外的布里悍就像自己的大哥，也曾跟他還有其他洋投一起逛夜市，收過刻有代表他的家鄉佛羅里達標誌的帽子。蔣少宏坦言，「去年拿下冠軍後就有聽說他想退休，對他來說也是很完美的句點。」

總教練葉君璋則說，「很感謝布里悍對我們的信任，知道他有在考慮退休，去年的經歷，對他來說是很戲劇化的一年，受傷後評估休息四個月，但他花了兩個月就回到場上，最後一球也是由他製造高飛球，棒球人生是很完美的句點。」

布里悍非常重視家人，葉總認為這非常不容易，看得出來他把家人放在第一順位，甚至曾因家人的問題與韓職球團有不愉快。「這點看起來簡單，但其實很不容易。」

關鍵字： 中職味全龍布里悍冠軍捕手退休

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

U18中華隊隊長陳睦衡換張宥謙　吳總解釋原因

U18中華隊隊長陳睦衡換張宥謙　吳總解釋原因

「麟洋」奧運後首度合體！王齊麟笑：李洋好像變壯了

「麟洋」奧運後首度合體！王齊麟笑：李洋好像變壯了

U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出　柯敬賢扛主砲！雙二刀流出擊

U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出　柯敬賢扛主砲！雙二刀流出擊

林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

U15中華隊首戰火力全開　11比1扣倒荷蘭隊

U15中華隊首戰火力全開　11比1扣倒荷蘭隊

台灣小將大勝澳洲　威廉波特少棒2連勝

台灣小將大勝澳洲　威廉波特少棒2連勝

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

熱門新聞

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

U18中華隊隊長陳睦衡換張宥謙　吳總解釋原因

「麟洋」奧運後首度合體！王齊麟笑：李洋好像變壯了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1邱丹錄取桃園成棒　安排社會服務

2去年味全龍冠軍功臣　布里悍退休

3味全「嗑滷汁」！葉總：帶動氣氛

4麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝

5U18中華隊隊長換人　吳總解釋原因

最新新聞

1餅總談陳聖平狀態　陳傑憲待命

2領先5分差仍讓銳歐登板　葉總解釋

3勝騎士挨林承飛轟　餅總：小抄沒

4新洋投「能力可」　沈鈺傑點優勢

5江少慶下周歸隊緊張又興奮

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

父母飛越千里來台見證勝投　艾璞樂MVP登台「女兒」太萌搶焦點

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

「瞭解規則才知道是全壘打」　葉總理解陳金鋒激動抗議

許光漢《無路可走》微笑殺手登場　邪笑撂英文全網暴動：被帥死！

「鴨頭」民代妻陪相驗5hrs淚未停 　8歲兒不知父已逝...槍手遭聲押

嗆孫安佐「打一場你敢嗎？」　燒打雞酸爆：救救你自己吧

07:35規模6.3地震瞬間曝　花蓮鯉魚潭鏡頭君狂晃

南州傳奇「鴨頭」慘淪槍下魂　地方人士嘆：沒人幫喬事了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366