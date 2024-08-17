布里悍宣布退休　「愛的搭擋」蔣少宏：辛苦了我的兄弟

▲▼中職布里悍與捕手蔣少宏。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍冠軍功臣布里悍17日在自身IG宣布退休，「御用捕手搭擋」蔣少宏形容他就像是自己的哥哥，也想跟他說18年來辛苦了，從他身上學習到很多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年總冠軍賽終戰，布里悍站在投手丘讓打者敲出本壘上空高飛球，由蔣少宏穩穩接住迎接冠軍。如今布里悍宣布退休，蔣少宏回想投捕搭擋這3年的時間，有很好的回憶，也有很完美的句點。

蔣少宏打算把文字整理好再請翻譯翻成英文傳達給布里悍，他想告訴布里悍，「辛苦了！我的兄弟，很高興與你一起相處三年，完成很多比賽，也學到很多經驗，成長很多。」

布里悍在場上情緒較高亢，蔣少宏的微笑就像他的定心丸，布里悍也多次告白，「我愛蔣少宏」，蔣少宏坦言，「好像沒有磨合期，也不會怕他，他總是很專注對決打者，也必須適時壓住他的情緒，才有思考空間，若脾氣一來會沒辦法思考。」

球場之外的布里悍就像自己的大哥，也曾跟他還有其他洋投一起逛夜市，收過刻有代表他的家鄉佛羅里達標誌的帽子。蔣少宏坦言，「去年拿下冠軍後就有聽說他想退休，對他來說也是很完美的句點。」

總教練葉君璋則說，「很感謝布里悍對我們的信任，知道他有在考慮退休，去年的經歷，對他來說是很戲劇化的一年，受傷後評估休息四個月，但他花了兩個月就回到場上，最後一球也是由他製造高飛球，棒球人生是很完美的句點。」

布里悍非常重視家人，葉總認為這非常不容易，看得出來他把家人放在第一順位，甚至曾因家人的問題與韓職球團有不愉快。「這點看起來簡單，但其實很不容易。」