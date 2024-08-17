「法官」連2場開轟本季44轟出爐　柯爾6局8K無失分助洋基3連勝

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Aaron Judge starts his quest to 400 home runs. pic.twitter.com/tDeBfIeEyz — MLB (@MLB) August 17, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

洋基今（17日）客場挑戰老虎，洋基靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第44轟，還有佩拉薩（Oswald Peraza）本季大聯盟初登場就開轟，以及王牌投手柯爾（Gerrit Cole）6局8K無失分強力壓制下，以3比0擊敗老虎，收下近期3連勝。

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首局維杜戈（Alex Verdugo）高飛犧牲打為洋基打回第1分，5局上佩拉薩敲出本季首轟，幫助洋基將比分改寫2比0，8下賈吉歷經前面3打席無安打，在第4打席轟出陽春砲，飛行距離達到431英尺，連續2場開轟，本季已經打出44轟，全大聯盟排行第1。

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洋基投手群發揮精采，先發投手柯爾6局8K無失分，拿下本季第4勝。賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我認為他今天晚上表現得非常穩定，速球、曲球還有滑球的搭配非常出色。」曾在太空人跟柯爾共事2年的老虎總教練辛奇（A.J. Hinch），同樣稱讚柯爾的表現，稱他為「思考型投手」。

洋基接續的牛棚投手威佛（Luke Weaver）、卡恩（Tommy Kahnle）都沒有失分，最後終結者霍姆斯（Clay Holmes）上場關門成功，收下本季第26次救援成功。

32歲的賈吉週四達成生涯300轟，超越名人堂球星基納（Ralph Kiner），以955場成為大聯盟最速300轟紀錄。目前例行賽還剩39場，而賈吉距離他在2022年創下的單季62轟美聯紀錄還差18轟。

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第44轟。（圖／路透）