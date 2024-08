「我被刺激到了」白襪敬遠索托抓他　賈吉回敬生涯第300轟

▲賈吉(Aaron Judge)。(圖/翻攝自洋基官方X)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)在今天(15日)對陣白襪的比賽中,第8局轟出3分砲,生涯300轟達標,刷新史上最快紀錄。對於白襪選擇故意四壞索托(Juan Soto)來面對自己,賈吉直言受到刺激而開轟。

8局上半,洋基發動攻勢時,白襪新任主帥塞茲摩(Grady Sizemore)選擇故意四壞球保送索托(Juan Soto),來抓下一棒右打的賈吉;賈吉直接在0好3壞的時候,鎖定一顆內角伸卡球,扛出左外野大牆形成3分砲,本賽季第43轟出爐,生涯第300轟達陣。

「我對故意四壞感到有點生氣,這樣比賽就有點刺激了。」賈吉說道,「如果他們想對決你,你就必須挺身而出」。賈吉以14次故意保送位居大聯盟之首,而索託在前一場比賽中單場三響砲,今天首打席又打出一發全壘打,兩場四轟的他今天也是賽季首次被故意保送。

「我明白白襪為什麼這麼做」賈吉補充道,「索托豪邁的揮棒方式以及他在這個系列賽中所做的事情-四支全壘打,在這種情況下,我可能也會選擇故意保送他。」

