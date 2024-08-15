「我被刺激到了」白襪敬遠索托抓他　賈吉回敬生涯第300轟

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／翻攝自洋基官方X）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）在今天（15日）對陣白襪的比賽中，第8局轟出3分砲，生涯300轟達標，刷新史上最快紀錄。對於白襪選擇故意四壞索托（Juan Soto）來面對自己，賈吉直言受到刺激而開轟。

8局上半，洋基發動攻勢時，白襪新任主帥塞茲摩（Grady Sizemore）選擇故意四壞球保送索托（Juan Soto），來抓下一棒右打的賈吉；賈吉直接在0好3壞的時候，鎖定一顆內角伸卡球，扛出左外野大牆形成3分砲，本賽季第43轟出爐，生涯第300轟達陣。

「我對故意四壞感到有點生氣，這樣比賽就有點刺激了。」賈吉說道，「如果他們想對決你，你就必須挺身而出」。賈吉以14次故意保送位居大聯盟之首，而索託在前一場比賽中單場三響砲，今天首打席又打出一發全壘打，兩場四轟的他今天也是賽季首次被故意保送。

「我明白白襪為什麼這麼做」賈吉補充道，「索托豪邁的揮棒方式以及他在這個系列賽中所做的事情－四支全壘打，在這種情況下，我可能也會選擇故意保送他。」

白襪主帥塞茲摩賽後解釋，因為索托兩場4轟的表現才讓他做出這項決定，「你明白嗎？這是給你挑毒藥，我也不想面對賈吉，但一壘當時空著。」塞茲摩解釋道，「當時沒有解決辦法，也沒有簡單的方法來擺脫這種困境，索托絕對是那兩支球棒中更燙的，當然賈吉也很火燙。」