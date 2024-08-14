夢想家挖來波蘭聯賽FMVP劍指冠軍　敏捷性＋優異外線備受期待

▲福爾摩沙夢想家挖來波蘭聯賽FMVP。（圖／夢想家提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家球團今(14)日宣布簽下新洋將霍爾曼（Aric Holman），他上季效力於波蘭職業聯賽，帶領所屬球隊奪下波蘭盃冠軍，霍爾曼在冠軍賽中更以場均18.25分、三分命中率突破4成的表現，獲得冠軍賽最有價值球員的殊榮。

27歲的霍爾曼身高208公分、體重102公斤，他來自美國肯塔基州的歐文斯伯勒，畢業於NCAA D1的密西西比州立大學。上季在波蘭職業聯賽繳出場均14.7分、 7籃板、2.5助攻，外帶1.2 抄截、1.2阻攻，帶領所屬球隊奪下波蘭盃冠軍，他在冠軍賽中更以場均18.25分、三分命中率突破4成，獲得冠軍賽MVP。

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霍爾曼曾在德國、波多黎各、義大利等職業聯賽打球，也曾受邀參與NBA夏季聯賽代表湖人、塞爾提克、火箭隊。並於2021-22被聖安東尼奧馬刺簽下進入熱身賽名單，隨後在奧斯汀馬刺隊（NBA G league）打滿一季，繳出10.5分、5.5籃板、2助攻和1.6阻攻。

霍爾曼出色的籃板能力將提升夢想家禁區防守，靈活的移動力更能加快球隊在4號位上的節奏。同時他的外線能讓夢想家的進攻空間更加擴展。

福爾摩沙夢想家總經理韓駿鎧表示，「很開心霍爾曼可以加入我們的大家庭，這一季的補強都希望能圍繞著冠軍目標來打造，包含這次洋將選擇，球隊看中他有敏捷的移動能力和有優良外線手感，上季霍爾曼率領所屬球隊奪冠並拿下FMVP，這樣的冠軍基因正是我們需要的，期待他將冠軍能量帶進夢想家。」

霍爾曼對於加入團隊既開心又期待，「夢想家是很適合自己的球風打法，期待能善用自己對比賽的理解在進攻或防守端可以幫助球隊。為球隊帶來更多勝利，最終朝向冠軍。」