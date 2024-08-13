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「我金憨慢講話，但是我金實在」盜帥林易增近況曝光！

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，國台辦主任宋濤與東森集團總裁王令麟簡單開球後，比賽隨即展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲傳奇球星「盜帥」林易增竟是大陸連城實驗小學棒球隊教練團之一，成為2024年東森盃兩岸少棒賽大彩蛋。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

90年代傳奇球星「盜帥」林易增以連城實驗小學教練身分，現身在東森盃兩岸少棒賽場上，意外成了活動大彩蛋。當台灣自媒體、記者及家長爭相追逐、紛紛要求合影時，一旁大陸媒體及家長都看得霧煞煞，一臉茫然地詢問：「林易增是誰？」、「很厲害嗎？」意外呈現一個球場兩樣情。

▲▼盜壘王林易增專訪。（圖／翻攝自盜帥-林易增FB）

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▲林易增曾是中華職棒傳奇球星。（圖／翻攝自盜帥林易增粉專）

林易增是誰？他是中華職棒首位達成800安打、個人達成500分，曾經像神一樣存在的男子，更有「台灣鈴木一朗」的美名。2001退休後直接升格「盜總」成為兄弟隊總教練，帶領兄弟象「黃金三劍客」陳致遠、彭政閔及蔡豐安開創中華職棒的輝煌年代。林易增退出球壇後，曾在台中賣茶壺、在高雄投資盜帥燒烤店，也曾和女兒在新北合開房仲門市，卻也漸漸淡出了螢光幕前。

▲▼盜帥林易增如今在福建連城擔任教練。（圖／取自五洲生醫YT）

▲「我金憨慢講話，但是我金實在」是林易增的經典廣告詞。（圖／翻攝自五洲生醫Youtube影片

「你確定要專訪我？我很不會講話欸！」林易增靦腆地回應記者提出專訪的要求，瞬間令人聯想起林易增當年教科書級的經典廣告台詞：「我金憨慢講話，但是我金實在」，一向寡言的林易增說，看到台灣的少棒球隊很親切，很開心有東森盃這場交流賽事。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，來自台東的紅葉少棒與連城縣實驗小學展開激烈比賽，最終紅葉少棒以1:3敗下陣來。（圖／記者湯興漢攝）

▲林易增加入連城實小教練團將近一年，加強跑壘訓練，積極進攻的球風很「盜帥」。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，來自台東的紅葉少棒與連城縣實驗小學展開激烈比賽，最終紅葉少棒以1:3敗下陣來。（圖／記者湯興漢攝）

▲連城實小在東森盃兩岸少棒賽中一度擊退台東紅葉國小，最終取得亞軍的好成績。

短打、盜壘、積極得分，看著連城實小的球風很「兄弟」，林易增絕對功不可沒，甚至一度擊退台東紅葉少棒隊進入冠軍爭霸賽，雖然最終戰敗給花蓮光復國小獲得亞軍，卻也打出兩岸棒球交流史上最佳成績，倏地燃起場邊大陸家長的看球熱情。問他來大陸教球習慣嗎？林易增笑說：「以前就常來大陸玩，所以很適應，一切隨緣啦！有機緣到哪都可以，當教練本來就是有適合就去哪裡」。

林易增當初在廈門認識了同樣來自台灣的呂金霖教練，受到他的邀請才到連城加入推廣棒球的行列。林易增認為：「這裡不像台灣小孩接觸棒球的機會多、即使沒打過也多少有點概念，要教連城的小朋友打球，一切都要從零開始」，多虧呂金霖投入大量心血，為孩子們打下良好基礎，而他就針對孩子們比較弱的地方加強，例如加強跑步基本功，因為跑壘和打擊一樣重要，來這裡快一年，現在連城實小也慢慢打出好成績。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，國台辦主任宋濤與東森集團總裁王令麟簡單開球後，比賽隨即展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲連台東縣長饒慶鈴(圖中)都難敵盜帥林易增(左)魅力，特別合影留念；右為引薦林易增至連城執教的連城實小總教練呂金霖。

定居連城快一年，林易增笑笑地說：「其實很自在、沒什麼問題」，一開始大家都不認識他，走在路上不會被認出來反而沒有包袱，他尷尬地笑笑現在自己跟以往差多了，臉型、髮型都變了，只有體格沒變，連運動量也少了，主要都待在球場上訓練學生。

問他喜不喜歡教小孩，他認真地回應：「要有所決定，如果要教就要好好教，而不是喜不喜歡」，他承認在場邊看球會急、會生氣，但孩子還小，仍需要很多時間學習；問他教球會不會有壓力？他說：「多少還是會有啦，畢竟比賽就是要贏」，而林易增也樂觀地看待，畢竟小孩在這個階段的變化還是很多，他只能盡力去教，看孩子可以成長到什麼程度，而現在只想好好發揮自己的長處，為推廣棒球奉獻一份心力。

東森盃海峽兩岸少棒賽熱血開打 兩岸小選手展現實力揮灑汗水。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

►►►兩岸少棒賽交流專題報導

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