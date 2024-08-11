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快訊／「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌　中華隊第2金入袋

▲▼ 台灣女拳王林郁婷、阿爾及利亞拳后克莉芙陷入性別爭議。（圖／路透）

▲台灣拳后林郁婷。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷以連3場5比0完勝之姿挺進巴黎奧運金牌戰，今(11)日凌晨與波蘭20歲小將塞雷梅塔(Julia Szeremeta)爭奪女子57公斤級金牌，林郁婷進場獲得極大的歡呼聲，首回合獲得5個10分，次回合又是5個10分，第3回合持續保有優勢，打到對手濺血，最終林郁婷5比0勝出，替中華代表團搶下本屆第2金，也是台灣拳擊史上首面奧運金牌。

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

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▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透，下同）

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

林郁婷去年世錦賽的銅牌，遭國際拳擊總會(IBA) 以「性別生化檢測異常」為由粗暴奪走，國際拳總始終拿不出檢驗報告，卻在巴黎奧運期間再次「抹黑」她的性別。儘管再度遭受莫須有指控，4強賽前還感冒，林郁婷仍頂住壓力，以連3場5比0的完美姿態，成為台灣拳擊史上首位闖進奧運金牌戰的選手。

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

林郁婷今日凌晨3點30分迎來金牌戰，力拚我國本屆第2金，對手是年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔，對方在4強賽以4比1擊敗菲律賓好手佩特喬(Nesthy Petecio)。

▲▼中華隊「台灣拳后」林郁婷在4強賽碰上身形更為魁梧的土耳其選手卡拉曼，最終以5比0完封對手，獎牌確定入袋，並預定在金牌戰決賽與20歲波蘭女選手對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲「台灣拳后」林郁婷。（圖／達志影像／美聯社）

林郁婷比塞雷梅塔高了10公分，擁有身高與臂展優勢，雙方今日交手，林郁婷開賽就一拳打向對方，第1分鐘就有多次有效打擊，並保持有利的距離，連續猛攻讓對手無力招架，首回合得到5個10分。

進入次回合，林郁婷利用時間差擊中對手，繼續保有優勢，對手沒有太多有效攻擊，林郁婷最後30幾秒左手重拳打爆對手，第2回合又得到5個10分。

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透，下同）

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

來到第3回合，林郁婷的猛攻讓對手濺血，越打越順手，對手則陷入苦戰，最終就由林郁婷5比0勝出摘金。

我國拳擊代表隊本屆進帳3面獎牌，前2面是「拳擊美少女」吳詩儀與「抗癌女拳王」陳念琴的銅牌，締造隊史單屆最佳成績。

林郁婷摘金，中華代表團也追平單屆最多2金紀錄，前2次是2020年東京奧運(2021年舉辦)、2004年雅典奧運；7面獎牌則刷新史上次佳紀錄。

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

▲▼台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

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