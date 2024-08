奪女子50公斤角力金牌　希爾德布蘭特：美夢成真

▲希爾德布蘭特 (Sarah Hildebrandt)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運女子自由式50公斤級角力項目,美國30歲名將希爾德布蘭特(Sarah Hildebrandt)早早建立領先優勢掌控比賽,最終就以3比0擊敗古巴好手洛佩茲(Yusneylis Lopez)成功摘金,成為第四位獲得金牌的美國女性,賽後她也難掩喜悅的嘗到甜美果實,直呼美夢成真。

Sarah Hildebrandt wins Gold! It's the second wrestling gold for Team USA and the second Olympic medal for Hildebrandt!???????? #Paris20214 pic.twitter.com/oj7NzERmgF