奪女子50公斤角力金牌　希爾德布蘭特：美夢成真

▲希爾德布蘭特 (Sarah Hildebrandt)。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運女子自由式50公斤級角力項目，美國30歲名將希爾德布蘭特（Sarah Hildebrandt）早早建立領先優勢掌控比賽，最終就以3比0擊敗古巴好手洛佩茲（Yusneylis Lopez）成功摘金，成為第四位獲得金牌的美國女性，賽後她也難掩喜悅的嘗到甜美果實，直呼美夢成真。

Sarah Hildebrandt wins Gold! It's the second wrestling gold for Team USA and the second Olympic medal for Hildebrandt!???????? #Paris20214 pic.twitter.com/oj7NzERmgF [廣告]請繼續往下閱讀... August 7, 2024

希爾德布蘭特拿下比賽後，她看著人群用嘴巴喃喃自語說道，「我不敢相信，我剛剛真的贏得了奧運金牌！」。希爾德布蘭特在上屆東京奧運半決賽中惜敗，最終只獲得銅牌，據她稱，從那時起她就一直在為2024年巴黎奧運的這枚金牌而努力。

這是至今為止美國女子角力在巴黎奧運上獲得的第二枚金牌，此前埃洛爾（Amit Elor）在8月6日獲得68公斤級角力金牌。「這對這些女性、我們的教練和我們周圍的人，以及她們對女子運動的投資來說意義重大」希爾德布蘭特說道。

SHE DID IT!!!!! @PennPride365 alum Sarah Hildebrandt is a GOLD MEDAL WINNER!!!!! ???????????????????????? #TeamUSA pic.twitter.com/3MV9lffyWp — Penn Kingsmen Sports (@The_Pennant) August 7, 2024

「你可以在像埃洛爾這樣的人身上看到這一點，她是如此年輕，如此有才華，而且如此確信自己在做什麼，這太酷了，它養活了一切，她把它養活給我，而我比她大10歲，環境確實在發展，信念也在不斷建立」。

希爾德布蘭特獲得金牌，銀牌得主為洛佩茲，順利摘銅的選手則為須崎優衣（日本）以及馮紫琪（中國）。