戴資穎曝跟李洋「暢聊」內容　合照被狂讚...她笑：應該是手機好

▲李洋與小戴自拍。（圖／翻攝自李洋IG）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

「世界球后」戴資穎、「男雙金牌」李洋、王齊麟等人，在巴黎奧運羽球賽事結束後，搭乘長榮航空今日抵台。出發前李洋曬出與戴資穎的合照，感性說「與阿戴暢聊，發現有好多經歷的話題可以被理解」。戴資穎返家高雄老家後，被問到2人聊了什麼？她表示，之前比較少機會跟他聊天，發現有很多想法相似，希望他之後工作順利。

李洋昨在IG限動曬出與小戴的自拍照，寫下「今天一早坐車到機場，與阿戴暢聊，發現有好多好多經歷的話題可以被理解，真的好棒。」他在照片上也寫下「只想說聲妳辛苦了。」2人合照在網上掀起熱烈回響，大票網友盛讚，李洋的自拍技術超好，「小戴超級美」、「小戴這張好少女，大概18歲吧」。

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▲▼戴資穎返回高雄老家，受到市長陳其邁及大批粉絲前來迎接。（圖／記者吳世龍攝）

戴資穎上午抵台出關後，低調離開機場，未和其他選手一起接受媒體採訪，直到下午返回高雄老家後，才現身接受媒體訪問。被問及跟李洋的合照被稱讚有少女青澀的感覺，她靦腆笑說，「應該是手機很好吧，我是沒有感覺啦。」

至於2人在車上聊了什麼？戴資穎則說，之前比較少有機會跟李洋聊天，發現有很多想法相似，之後他也要退役，希望他未來的工作都很順利。但是否知道李洋想參選羽協理事長？她則搖搖頭低調回應。

對於放下頭髮的造型引起網友稱讚熱議，之後會多嘗試嗎？戴資穎俏皮說，要看她心情，但被問及仍有粉絲希望她能繼續留在場上發揮，她則是堅定地說「不可能沒有退役的一天吧」。