全紅嬋第一跳再現全裁判10分！奪金現場「下起娃娃雨」

▲全紅嬋在決賽當中第一跳，就獲得全部評審給出10分的評價，滿分橫掃其他對手。（圖／視覺中國）



記者柯振中／綜合報導

2024巴黎奧運跳水女子10公尺跳台決賽6日晚間結束，中國隊全紅嬋以425.60分成功衛冕、連續2屆奧運獲得金牌。而她第一跳就再度重演「水花消失術」，並且獲得滿分。觀眾對此為之瘋狂，更是在她離開賽場前用「娃娃雨」洗禮，讓她與陳芋汐撿到許多娃娃。

全紅嬋在2024巴黎奧運跳水女子10米跳台決賽當中，排序位在最後，每次跳水都是壓軸出場，第一跳時再度上演過去的「水花消失術」，被全部裁判打了10分，以滿分的完美姿態拔得頭籌。

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比賽結束以後，全紅嬋、陳芋汐分別以425.60、420.70的高分，獲得了金牌及銀牌佳績，讓中國隊「金包銀」。

▲▼中國「夢之隊」絕代雙驕，全紅嬋、陳芋汐分別獲得了金牌與銀牌。（圖／路透）



亮眼的成績讓現場許多觀眾瞬間沸騰，更是等在看台上，等全紅嬋、陳芋汐走過時，就朝著賽場丟娃娃、玩偶，現場一度下起「娃娃雨」，2人也是撿了不少娃娃當成戰利品，畫面相當有趣。

此外，在全紅嬋比賽的過程中，更是跳出了形狀可愛的「愛心水花」，照片一經發布，立即受到了大量討論，可見她的人氣有多高。