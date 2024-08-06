陳弈通一邊練劍一邊畫畫　盼台灣擊劍越來越強

▲陳弈通。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

中華隊「擊劍王子」陳弈通年僅21歲，圓夢登上奧運殿堂，他希望擊劍這項冷門運動，在台灣能有更多人喜愛。除了擊劍之外，陳弈通文武雙全，專攻藝術設計，畫畫讓他更懂得靜下心思考。

陳弈通幼兒園時和全家都在澳洲，一直到國小二年級才返台，當時參加夏令營，嘗試許多運動，包括游泳、足球、田徑等，「在這之中最喜歡擊劍。」之後開始接受啟蒙老師歐豐銘的指導，並在13歲時成為了台灣最年輕的擊劍國手。

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擊劍在台灣相當冷門，陳弈通說，一開始都自費，但後面進入國家隊之後，國訓中心都有資源，也陸續獲得一些贊助，「因為很熱愛這個運動，才能夠堅持到現在。」

陳弈通首度挑戰奧運，最終止步32強，不過這是台灣睽違36年，再次有男子擊劍選手登上五環殿堂。陳弈通希望未來有越來越多人投入擊劍運動。

有趣的是，陳弈通除了擊劍，也很喜歡畫畫，他透露，其實是在練劍的過程，找到畫畫樂趣，「以前我們常常出國訓練，教練會要我們寫訓練日誌，我都是用畫的，後來上高中，就選美術班，開始認真畫畫。」

透過畫畫，陳弈通更懂得思考，「有時打劍很容易固執，但在畫畫的過程中，領悟到好的東西是不能硬來，要慢慢去感受，防守、進攻亦是如此，不能太頑固。」

陳弈通現在就讀美國薩凡納藝術設計學院，主修平面設計，接下來將回美國繼續學業之外，他表示，會繼續維持訓練，備戰明年世大運以及後年的名古屋亞運，期許自己能夠拿下獎牌，「也希望台灣擊劍越來越強。」