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沒人知道我們！奧運黑馬北韓「神秘之師」連殺3強隊　對決世界第一

▲▼ 「神祕之師」北韓隊的李鄭息（Ri Jong Sik）與金琴英（Kim Kum Yong）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 「神祕之師」北韓隊的李鄭息（Ri Jong Sik）與金琴英（Kim Kum Yong）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者許力方／綜合報導

巴黎奧運桌球混雙決賽，世界第一的中國隊頭號種子「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎，強碰以黑馬之姿高歌猛進的北韓「神秘之師」李鄭息／金琴英，「莎頭」最終奪下中國隊桌球第一金。北韓隊能「一路黑」對決世界第一讓人好奇，闊別奧運8年一出場就驚艷全球，爆冷擊敗2號種子日本隊後，接連打下了瑞典隊、中國香港隊，連瑞典選手都不禁感嘆「他們就像憑空冒出」。

北韓選手很少參加國際賽事，基本上看不到北韓選手的身影，大家對他們所知甚少，但每次登場都會帶給觀眾驚喜，更讓平時沒交鋒過的對手心裡發慌。本屆巴黎奧運官網顯示，李鄭息／金琴英是第一次參加國際大賽，兩人年紀分別僅24歲、23歲，且從未和「莎頭組合」交過手。

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▲▼ 日本組合早田希娜與張本智和意外在16強止步，以1比4輸給北韓的李鄭息與金琴英。（圖／達志影像／美聯社）

李鄭息／金琴英的資訊對外界來說相當陌生，他們的教練金赫鋒則戰績累累，曾奪世界桌球、東亞運動、亞運的混雙金牌，11年前也曾拿下世界桌球混雙冠軍。事實上，北韓隊一直是世界強隊，曾經出現過很多叱吒風雲的桌球明星，包括曾連霸世界桌球賽女單冠軍的朴英順。

這次在桌球混雙資格賽上，「神秘之師」就以出色的默契、表現讓人印象深刻，不僅擊敗了印度，還成功戰勝西班牙隊「雙左組合」，最終以4戰4勝的好成績拿下KO1組冠軍，取得巴黎奧運正賽門票，闊別8年之久再登世界舞台。

桌球混雙首輪比賽，神秘之師就對上2號種子日本隊，爆冷以4比1擊敗張本智和／早田希娜，張本智和賽後坦承，不是自己沒打好，而是北韓隊打得更好，北韓女選手反手失誤手，帶來很大挑戰；男選手正手拉球、反手拍質量相當高。

歷經3場激烈比賽，神秘之師「一路黑」擊敗日本、瑞典、中國香港，但都沒有接受媒體採訪，總是微笑搖頭、快步離開採訪區，外界更因此為2人貼上「未知」的標籤。北韓教練曾透露過戰勝日本隊的秘訣，就是「沒有人知道我們，奧運之前唯一公開比賽就是杭州亞運。」

桌球國際裁判長、上海交通大學講席教授孫麒麟表示，李鄭息／金琴英參加國際比賽次數少，鮮少有人跟他們交手，網路上也少有他們的訊息，更別說訓練方式、技戰術特點，再加上他們不接受採訪，更增加了神秘性。中國球評認為，北韓隊有一個特點就是基本功極為紮實，一旦參加國際比賽，表現的穩定、低失誤率等都有極高水平。

香港隊教練黃鎮廷解讀，北韓隊非主流的特殊打法會擾亂節奏，尤其金琴英會打出旋轉非常怪異的球，讓對方失誤或很難回出高品質的球，給李鄭息製造猛烈進攻的機會。瑞典選手更直指，「金琴英的球非常刁鑽，第一局就給我們製造麻煩，打法在女選手中不常見，在男選手中幾乎沒有。」

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關鍵字： 2024奧運2024奧運桌球北韓神秘之師日本莎頭

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