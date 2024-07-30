永山龍樹為抗議判決拒握手道歉了！　與西班牙選手合照大和解

▲永山龍樹與西班牙選手哈里霍斯合照。（圖／截自IG：ryuju60）

記者楊舒帆／綜合報導

巴黎奧運男子柔道60公斤級賽事，永山龍樹8強賽不敵西班牙好手哈里霍斯（Francisco Garrigos），賽後對判決不滿拒絕握手引起風波。他IG發布道歉文也分享兩人合照並表示，「我們是柔道大家庭。」

比賽過程中，永山遭到對方「鎖技」，等裁判宣布「停止」。但哈里霍斯沒有鬆手，讓永山站不起來，裁判判定無法比賽，因此哈里霍斯以一本勝晉級。

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永山賽後拒絕握手，待了5分鐘沒有離場，針對這一判斷，無論裁判或哈里霍斯都受到了批評，網友灌爆哈里霍斯的IG，而西班牙媒體也有報導指出，西班牙教練批評永山拒絕握手的態度。

永山29日在IG發文表示，「彼此都盡全力，不要批評哈里霍斯，而且裁判是處於很難判斷的情況。」針對自己的行為則表示，「對於在落敗後拒絕握手，我感到非常抱歉。雖然心裡很失落，大家溫暖的留言讓我受到鼓勵，將會透過此次經驗，四年後展現更好的表現，謝謝大家支持。」

哈里霍斯也針對自己持續壓制永山的部分發文說，「在比賽中相當專注，加上體育館的氣氛難以聽到裁判的聲音，我從來沒想過要傷害對手，也無意做出違背柔道價值觀的事。」

永山30日的IG出現兩人合照並表示，「他來向我道歉了！」並再次說，「這對他來說也是不樂見的結果，奧運舞台能跟他對戰很開心，無論別人怎麼說，我們都是柔道大家庭。」隨後哈里霍斯也轉貼此文並附上「Respect（尊敬）」與雙手合十的表情符號。