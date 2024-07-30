運動雲

>

永山龍樹為抗議判決拒握手道歉了！　與西班牙選手合照大和解

▲永山龍樹與西班牙選手哈里霍斯合照。（圖／截自IG：ryuju60）

▲永山龍樹與西班牙選手哈里霍斯合照。（圖／截自IG：ryuju60）

記者楊舒帆／綜合報導

巴黎奧運男子柔道60公斤級賽事，永山龍樹8強賽不敵西班牙好手哈里霍斯（Francisco Garrigos），賽後對判決不滿拒絕握手引起風波。他IG發布道歉文也分享兩人合照並表示，「我們是柔道大家庭。」

比賽過程中，永山遭到對方「鎖技」，等裁判宣布「停止」。但哈里霍斯沒有鬆手，讓永山站不起來，裁判判定無法比賽，因此哈里霍斯以一本勝晉級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

永山賽後拒絕握手，待了5分鐘沒有離場，針對這一判斷，無論裁判或哈里霍斯都受到了批評，網友灌爆哈里霍斯的IG，而西班牙媒體也有報導指出，西班牙教練批評永山拒絕握手的態度。

永山29日在IG發文表示，「彼此都盡全力，不要批評哈里霍斯，而且裁判是處於很難判斷的情況。」針對自己的行為則表示，「對於在落敗後拒絕握手，我感到非常抱歉。雖然心裡很失落，大家溫暖的留言讓我受到鼓勵，將會透過此次經驗，四年後展現更好的表現，謝謝大家支持。」

哈里霍斯也針對自己持續壓制永山的部分發文說，「在比賽中相當專注，加上體育館的氣氛難以聽到裁判的聲音，我從來沒想過要傷害對手，也無意做出違背柔道價值觀的事。」

永山30日的IG出現兩人合照並表示，「他來向我道歉了！」並再次說，「這對他來說也是不樂見的結果，奧運舞台能跟他對戰很開心，無論別人怎麼說，我們都是柔道大家庭。」隨後哈里霍斯也轉貼此文並附上「Respect（尊敬）」與雙手合十的表情符號。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 柔道奧運永山龍樹西班牙哈里霍斯2024奧運2024奧運國際

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

61歲桌球阿嬤奧運「首戰4：2」贏了！網跪：真‧阿嬤都比你強

61歲桌球阿嬤奧運「首戰4：2」贏了！網跪：真‧阿嬤都比你強

快訊／桌球新星高承睿男單2連勝！生涯首屆奧運就闖進16強

快訊／桌球新星高承睿男單2連勝！生涯首屆奧運就闖進16強

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

俄花滑美少女「吃禁藥」被抓！丟了冬奧金牌　美國隊遞補

俄花滑美少女「吃禁藥」被抓！丟了冬奧金牌　美國隊遞補

奧運史超越籃球之神喬丹　杜蘭特單場20分紀錄獨霸美國男籃

奧運史超越籃球之神喬丹　杜蘭特單場20分紀錄獨霸美國男籃

日本依然第一！奧運「最新排名」揭曉　美國拿牌破20面

日本依然第一！奧運「最新排名」揭曉　美國拿牌破20面

巴黎奧運走光！　衝浪選手「光屁屁」直擊

巴黎奧運走光！　衝浪選手「光屁屁」直擊

熱門新聞

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

61歲桌球阿嬤奧運「首戰4：2」贏了！網跪：真‧阿嬤都比你強

快訊／桌球新星高承睿男單2連勝！生涯首屆奧運就闖進16強

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

2北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！晉級混雙決賽

3落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼

461歲桌球阿嬤奧運首戰贏了！全場秒跪了

5快訊／高承睿男單2連勝！首屆奧運叩關16強

最新新聞

1劍神張家朗奪冠！義網友不滿裁判湧IG痛罵：偷走金牌

2賴主恩奧運吞敗　LINE「6個字」回應老婆！她當場爆哭

3體育賽事　全球化的最後堡壘

4永山龍樹為抗議判決拒握手道歉了！

5女擊劍手懷孕7月仍上戰場　打贏世界第10

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配小組賽撂倒丹麥　快意2連勝：有驚有險！

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

射箭女團輸韓國「風向有誤差」　教練讚選手表現：流暢度不錯

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

周天成3度叩關五環殿堂　巴黎奧運首戰直落2取勝

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366