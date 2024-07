賽前拿棍「敲三下」啥意思？超狂意義曝光　萬人驚呼：長知識

▲巴黎奧運每一場比賽開始前,都會有人拿著棍棒在地上「敲3下」。(derdan授權提供)

圖文/鏡週刊

2024巴黎奧運如火如荼展開,不少觀眾注意到了新奇的一部分──每場比賽開始前,都會有名人拿著一個棍棒,在地板上「敲3下」。這個儀式從何而來?其中含有很深厚的文化意義。

網友「nderda」日前在Threads上發文:「認真請問,巴黎奧運為什麼每場比賽開始前,都有一位可能是某某官員或代表的不同人,先出場拿一根棒子敲擊一下地板,比賽才開始?」

有網友說明,這項傳統是「敲3下」,手上那一根棍棒叫做「三擊棍」(brigadier)。儀式是源自法國劇場的傳統文化,主要是用以提醒觀眾,表演即將開始,可以安靜下來或準備集中注意力。在巴黎奧運則是請到前任或現役運動員,或名人或是素人志願者來執行這項儀式。

該篇貼文至今吸引超過48.5萬人瀏覽、1.1萬人按讚,許多人留言驚呼「長知識了」、「奇怪的知識以溫柔的方式進入了腦袋」、「感謝發問和回答的人,真是有趣的知識」。

▲網壇傳奇金恩夫人,日前在在納達爾與阿卡拉斯的奧運男雙比賽中,執行「敲3下」開場儀式。(翻攝Billie Jean King IG)

根據巴黎奧運官網介紹,「敲3下」在法語稱為「Les trois coups」,該習俗起源於法國,具體時間不可考,理論上可追溯到中世紀到17世紀間。此舉在劇場吸引觀眾注意,提醒觀眾演出即將開始,要做好準備。有一說,在中世紀時期,喜劇演員不被教會接受,表演前敲3下是基督宗教裡「三位一體」的象徵,以「聖父、聖子、聖神」之名,使演員在表演前獲得教會認可。

也有一說,敲3下代表戲劇的3個重要群體,即「演員、觀眾和故事」。還有一個理論指出,敲3下是對表演和演員動作的尊重,包含他們在舞台上的位置:面向觀眾、花園旁和庭院旁。「敲3下」傳統普及於17世紀,用來宣告國王、王后和王太子到來。

「敲3下」儀式不僅在法國劇場得以延續,更在今年巴黎奧運成為奧運史上首創之舉,結合體育與戲劇,向法國的藝術文化致敬。巴黎奧運官網寫道:「這3次敲擊提醒我們,每場比賽都是獨特的表演,值得觀眾的關注和尊重。觀眾被邀請在3次敲擊時保持沉默,就像在劇院中一樣。」

A little BTS today as I performed the "Les trois coups" on Philippe Chatrier @rolandgarros to open #tennis at the #Olympics.



A true honor. pic.twitter.com/NLoKzS05uQ