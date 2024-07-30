賽前拿棍「敲三下」啥意思？超狂意義曝光　萬人驚呼：長知識

▲巴黎奧運每一場比賽開始前，都會有人拿著棍棒在地上「敲3下」。（derdan授權提供）

圖文／鏡週刊

2024巴黎奧運如火如荼展開，不少觀眾注意到了新奇的一部分──每場比賽開始前，都會有名人拿著一個棍棒，在地板上「敲3下」。這個儀式從何而來？其中含有很深厚的文化意義。

網友「nderda」日前在Threads上發文：「認真請問，巴黎奧運為什麼每場比賽開始前，都有一位可能是某某官員或代表的不同人，先出場拿一根棒子敲擊一下地板，比賽才開始？」

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有網友說明，這項傳統是「敲3下」，手上那一根棍棒叫做「三擊棍」（brigadier）。儀式是源自法國劇場的傳統文化，主要是用以提醒觀眾，表演即將開始，可以安靜下來或準備集中注意力。在巴黎奧運則是請到前任或現役運動員，或名人或是素人志願者來執行這項儀式。

該篇貼文至今吸引超過48.5萬人瀏覽、1.1萬人按讚，許多人留言驚呼「長知識了」、「奇怪的知識以溫柔的方式進入了腦袋」、「感謝發問和回答的人，真是有趣的知識」。

▲網壇傳奇金恩夫人，日前在在納達爾與阿卡拉斯的奧運男雙比賽中，執行「敲3下」開場儀式。（翻攝Billie Jean King IG）

根據巴黎奧運官網介紹，「敲3下」在法語稱為「Les trois coups」，該習俗起源於法國，具體時間不可考，理論上可追溯到中世紀到17世紀間。此舉在劇場吸引觀眾注意，提醒觀眾演出即將開始，要做好準備。有一說，在中世紀時期，喜劇演員不被教會接受，表演前敲3下是基督宗教裡「三位一體」的象徵，以「聖父、聖子、聖神」之名，使演員在表演前獲得教會認可。

也有一說，敲3下代表戲劇的3個重要群體，即「演員、觀眾和故事」。還有一個理論指出，敲3下是對表演和演員動作的尊重，包含他們在舞台上的位置：面向觀眾、花園旁和庭院旁。「敲3下」傳統普及於17世紀，用來宣告國王、王后和王太子到來。

「敲3下」儀式不僅在法國劇場得以延續，更在今年巴黎奧運成為奧運史上首創之舉，結合體育與戲劇，向法國的藝術文化致敬。巴黎奧運官網寫道：「這3次敲擊提醒我們，每場比賽都是獨特的表演，值得觀眾的關注和尊重。觀眾被邀請在3次敲擊時保持沉默，就像在劇院中一樣。」

A little BTS today as I performed the "Les trois coups" on Philippe Chatrier @rolandgarros to open #tennis at the #Olympics.



A true honor. pic.twitter.com/NLoKzS05uQ — Billie Jean King (@BillieJeanKing) July 27, 2024



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