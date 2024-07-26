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因病退出奧運　女網世界排名第4萊巴基那：非常遺憾

▲萊巴基那（Elena Rybakina）。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊巴基那（Elena Rybakina）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

世界排名第4的哈薩克女子網球名將萊巴基那（Elena Rybakina），在奧運公布抽籤結果不久後因「疾病因素」宣布退賽，她的空缺將由17號種子賈西亞（Caroline Garcia）補上。

根據《Tennis》報導，萊巴基那因「急性支氣管炎」退賽，她也透露自己在溫網後生病，並且一直以恢復健康為目標，但醫生堅決禁止她訓練跟比賽，「儘管嘗試恢復訓練，但我的身體還沒有恢復。醫生禁止我上場比賽，我非常遺憾不能達到大家的期望，無法代表團隊參加巴黎奧運。我在東京奧運曾離獎牌那麼近，並為巴黎奧運精心準備，想為哈薩克贏得金牌。不幸的是，疾病阻止我實現這些計劃。」

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萊巴基那是本屆奧運女子單打3號種子，原本在首輪將對上克里斯蒂安(Jaqueline Cristian)，並有望在8強賽對上中國名將鄭欽文，但因為她的退賽，將由法國名將賈西亞遞補她的位子。萊巴基那退賽也引起其他對戰組合改變，原本賈西亞將在首輪對上鄭欽文，現在改由澳洲選手沙維爾（Daria Saville）在首輪對上鄭欽文。

25歲的萊巴基那上屆奧運處女秀拿到第4名好成績，但今年多次因傷病退出比賽，除了奧運以外，包含印地安泉大師賽、羅馬大師賽、伊斯特本女網賽都有退賽紀錄。

關鍵字： 2024奧運2024奧運女網2024奧運國際萊巴基那

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