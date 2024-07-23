創下本季大聯盟最慢繞壘紀錄　索托：天氣很熱

Juan Soto pads the @Yankees lead with home run No. 24. ???? pic.twitter.com/2EdJRzBITH — MLB (@MLB) July 22, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

洋基今天（23日）以9比1痛宰光芒，洋基索托（Juan Soto）單場猛轟雙響砲，但他在敲出第1轟的時候，跑出37.7秒的大聯盟本季最慢繞壘，賽後他也回應此事。

在昨天光芒以6比4擊敗洋基的比賽中，亞羅薩倫納（Randy Arozarena）和希瑞（Jose Siri）開轟後緩慢繞壘就引起洋基球迷不滿。而今天希瑞5局上敲出全壘打，破了洋基先發投手羅丹（Carlos Rodon）無安打比賽美夢後，花了30秒繞壘，讓洋基球場發出陣陣噓聲。

對此他表示，「那是他們的反應，你無法控制。」雖然洋基球迷發出噓聲，但挨轟的羅丹卻不以為意，「這就是這樣，他打得很好，他可以跑得慢或者快，他喜歡就好。」

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Jose Siri with an opposite field shot to get the Rays on the board this afternoon!



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而對於花了30秒繞壘，希瑞則表示這跟平常差不多，「這個時間很正常，我只是想和在休息區的隊友們一起玩樂、慶祝。」根據大聯盟官網報導，希瑞本季全壘打繞壘時間為29.3秒，是大聯盟中第2長的，僅次勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）。

索托在7局下敲出右外野方向全壘打，他站在打擊區看著球飛出去，身體向左傾斜後才開始繞壘，總計花了37.7秒繞壘，創下本季大聯盟最慢繞壘紀錄，也是過去5年來第3慢。

▲洋基索托（Juan Soto）開轟。（圖／達志影像／美聯社）

賽後索托表示這有2個原因，「第1，我只是想確保這球在界內，因為我用盡全力拉打；第2，天氣很熱，我要保護我的腿，所以慢慢來比較好。」

而索托在8局下再度開轟，一棒將球掃向右外野，這次他揮完棒就開始跑壘，總共只花了24.2秒就跑回本壘。