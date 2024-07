創下本季大聯盟最慢繞壘紀錄　索托：天氣很熱

Juan Soto pads the @Yankees lead with home run No. 24. ???? pic.twitter.com/2EdJRzBITH

實習記者李立祥/綜合報導

洋基今天(23日)以9比1痛宰光芒,洋基索托(Juan Soto)單場猛轟雙響砲,但他在敲出第1轟的時候,跑出37.7秒的大聯盟本季最慢繞壘,賽後他也回應此事。

在昨天光芒以6比4擊敗洋基的比賽中,亞羅薩倫納(Randy Arozarena)和希瑞(Jose Siri)開轟後緩慢繞壘就引起洋基球迷不滿。而今天希瑞5局上敲出全壘打,破了洋基先發投手羅丹(Carlos Rodon)無安打比賽美夢後,花了30秒繞壘,讓洋基球場發出陣陣噓聲。

對此他表示,「那是他們的反應,你無法控制。」雖然洋基球迷發出噓聲,但挨轟的羅丹卻不以為意,「這就是這樣,他打得很好,他可以跑得慢或者快,他喜歡就好。」

