喬帥看到家人就想哭！術後1個月差點奪冠　小蠻牛驚呼：超人

Family is greater than any trophy



Djokovic having a beautiful moment with his wife and kids during his speech pic.twitter.com/9ednrOiCDz — Ana (@_anatc0) July 14, 2024

記者游郁香／綜合報導

擁有24座大滿貫金盃的塞爾維亞傳奇喬科維奇(Novak Djokovic)，6月初才動刀治療右膝半月板傷勢，7月就打入溫網男單決賽，儘管最終連丟3盤不敵西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)，高齡37歲的喬帥復原之神速，仍讓眾人吃驚，「小蠻牛」也直呼，「我今天擊敗他，但他依舊是超人。」

喬帥上個月在法網16強賽強忍膝傷打完5盤，隨後被診斷出右膝半月板撕裂，很快就動刀治療，原本被預估要休3到4周，但他術後18天就現身溫布頓練球，如期參加男單賽事，還一路挺進最終決賽，不過遇上狀態更好的21歲「小蠻牛」艾卡拉茲，他終場以2比6、2比6、6比7(4比7)落敗。

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▲喬科維奇在溫網男單決賽不敵小蠻牛艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

儘管復原狀況良好，但喬帥顯然還是受到一些限制，他坦言「小蠻牛」每一球都打得比自己好，是一個更出色的球員，「我認為我無法做得更多，他不讓我在發球局輕鬆得分，他的打法很有變化性，我從未見過他這樣發球，球速如此之快。」

喬帥高度讚賞「小蠻牛」的表現，他也感謝到場支持自己的妻子與兩個孩子，「給我的妻子，我愛妳。謝謝妳一直支持我，謝謝妳一直在我身邊。給我可愛的孩子們，謝謝你們每天都讓我臉上洋溢著笑容。每年在閉幕典禮上看著他們，我總是忍不住落淚。」

▲小蠻牛艾卡拉茲抽喬科維奇是超人。（圖／達志影像／美聯社）

「我非常感恩能成為這兩個小天使的父親，他們開始越來越喜歡網球了。」喬帥露出慈父的微笑說道，「我不知道自己是否有勇氣繼續當兒子的教練。生活中有很多美好的事物，但如果你真的希望繼續走下去，我會在你身邊。」

完成溫網2連霸的「小蠻牛」被問到，在擊敗喬帥後，是否還認為對方是超人，對此這位21歲網壇超新星給出肯定的答案，「我仍然相信他是超人，他在溫網開打前幾周動了手術，他的表現令人吃驚。我今天擊敗他，但對我來說，他仍然是超人。」

▲喬科維奇6月動刀，術後1個多月就打進溫網決賽。（圖／達志影像／美聯社）