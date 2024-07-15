運動雲

>

喬帥看到家人就想哭！術後1個月差點奪冠　小蠻牛驚呼：超人

記者游郁香／綜合報導

擁有24座大滿貫金盃的塞爾維亞傳奇喬科維奇(Novak Djokovic)，6月初才動刀治療右膝半月板傷勢，7月就打入溫網男單決賽，儘管最終連丟3盤不敵西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)，高齡37歲的喬帥復原之神速，仍讓眾人吃驚，「小蠻牛」也直呼，「我今天擊敗他，但他依舊是超人。」

喬帥上個月在法網16強賽強忍膝傷打完5盤，隨後被診斷出右膝半月板撕裂，很快就動刀治療，原本被預估要休3到4周，但他術後18天就現身溫布頓練球，如期參加男單賽事，還一路挺進最終決賽，不過遇上狀態更好的21歲「小蠻牛」艾卡拉茲，他終場以2比6、2比6、6比7(4比7)落敗。

▲▼溫網男單決賽，喬科維奇、小蠻牛艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲喬科維奇在溫網男單決賽不敵小蠻牛艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

儘管復原狀況良好，但喬帥顯然還是受到一些限制，他坦言「小蠻牛」每一球都打得比自己好，是一個更出色的球員，「我認為我無法做得更多，他不讓我在發球局輕鬆得分，他的打法很有變化性，我從未見過他這樣發球，球速如此之快。」

喬帥高度讚賞「小蠻牛」的表現，他也感謝到場支持自己的妻子與兩個孩子，「給我的妻子，我愛妳。謝謝妳一直支持我，謝謝妳一直在我身邊。給我可愛的孩子們，謝謝你們每天都讓我臉上洋溢著笑容。每年在閉幕典禮上看著他們，我總是忍不住落淚。」

▲▼溫網男單決賽，喬科維奇、小蠻牛艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲小蠻牛艾卡拉茲抽喬科維奇是超人。（圖／達志影像／美聯社）

「我非常感恩能成為這兩個小天使的父親，他們開始越來越喜歡網球了。」喬帥露出慈父的微笑說道，「我不知道自己是否有勇氣繼續當兒子的教練。生活中有很多美好的事物，但如果你真的希望繼續走下去，我會在你身邊。」

完成溫網2連霸的「小蠻牛」被問到，在擊敗喬帥後，是否還認為對方是超人，對此這位21歲網壇超新星給出肯定的答案，「我仍然相信他是超人，他在溫網開打前幾周動了手術，他的表現令人吃驚。我今天擊敗他，但對我來說，他仍然是超人。」

▲▼溫網男單決賽，喬科維奇、小蠻牛艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇6月動刀，術後1個多月就打進溫網決賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溫網男單喬科維奇小蠻牛艾卡拉茲西班牙

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／梅西美洲盃決賽傷退崩潰痛哭　阿根廷驚險奪冠完成2連霸

快訊／梅西美洲盃決賽傷退崩潰痛哭　阿根廷驚險奪冠完成2連霸

快訊／再摘一冠！謝淑薇溫網混雙捧金盃　生涯第9座大滿貫到手

快訊／再摘一冠！謝淑薇溫網混雙捧金盃　生涯第9座大滿貫到手

大谷翔平逼近秋信守亞洲紀錄　韓媒焦慮：僅7年就成為新主角

大谷翔平逼近秋信守亞洲紀錄　韓媒焦慮：僅7年就成為新主角

西班牙2比1奪歐國盃冠軍締兩神紀錄　英格蘭世界大賽58年無冠

西班牙2比1奪歐國盃冠軍締兩神紀錄　英格蘭世界大賽58年無冠

富邦勇士宣布曾祥鈞離隊　前年度進步獎得主前進日本職籃

富邦勇士宣布曾祥鈞離隊　前年度進步獎得主前進日本職籃

「男模射手」重返新北！呂政儒戴皇冠重磅加盟國王

「男模射手」重返新北！呂政儒戴皇冠重磅加盟國王

快訊／PLG震撼彈！會長、執行長連袂請辭　陳建州暫代

快訊／PLG震撼彈！會長、執行長連袂請辭　陳建州暫代

鋼鐵人不捨Thank You隊長呂政儒　他不續約將投身自由市場

鋼鐵人不捨Thank You隊長呂政儒　他不續約將投身自由市場

起亞虎啦啦隊降臨悍將大巨蛋主場　19歲超級新星IG吸粉45萬

起亞虎啦啦隊降臨悍將大巨蛋主場　19歲超級新星IG吸粉45萬

「小蠻牛」打落喬帥連霸溫網！年僅21歲即收穫4座大滿貫

「小蠻牛」打落喬帥連霸溫網！年僅21歲即收穫4座大滿貫

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

熱門新聞

快訊／梅西美洲盃決賽傷退崩潰痛哭　阿根廷驚險奪冠完成2連霸

快訊／再摘一冠！謝淑薇溫網混雙捧金盃　生涯第9座大滿貫到手

大谷翔平逼近秋信守亞洲紀錄　韓媒焦慮：僅7年就成為新主角

西班牙2比1奪歐國盃冠軍締兩神紀錄　英格蘭世界大賽58年無冠

富邦勇士宣布曾祥鈞離隊　前年度進步獎得主前進日本職籃

「男模射手」重返新北！呂政儒戴皇冠重磅加盟國王

讀者回應

﻿

熱門新聞

1梅西傷退崩潰痛哭！阿根廷驚險奪冠

2快訊／謝淑薇溫網混雙捧金盃　生涯第9座大滿貫到手

3大谷翔平將破亞洲紀錄　韓媒衝擊

4西班牙2比1奪歐國盃冠軍締兩神紀錄

5勇士宣布曾祥鈞離隊　他將赴日發展

最新新聞

1李洋抒發心情：既來之則安之

2喬帥看到家人就想哭！小蠻牛稱他超人

3賀博期待交手「2K網友」莫巴耶

4英格蘭隊長談連3大賽失利：非常痛苦

5中華藍險勝美國3連勝　樂於分享球成贏球主因

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平美職200轟達陣　大聯盟日球員史上第1人

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

旅日強投張奕加盟富邦　2.5年合約總值1314萬

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

#大谷翔平 生涯200轟達陣！

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366