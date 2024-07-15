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快訊／梅西美洲盃決賽傷退崩潰痛哭　阿根廷驚險奪冠完成2連霸

記者游郁香／綜合報導

美洲盃決賽今(15)日登場，開踢前有數百名「沒門票」的球迷試圖闖入邁阿密硬石球場，比賽因此推遲了80分鐘。尋求2連霸的阿根廷第64分鐘就折損球王梅西(Lionel Messi)，他因右腳踝傷勢被迫退場，坐在板凳席崩潰痛哭，還好隊友勞塔羅·馬丁內斯(Lautaro Martínez)在延長賽第112分鐘取得寶貴進球，阿根廷終場以1比0擊退哥倫比亞奪冠。

37歲的球王梅西率阿根廷挑戰美洲盃2連霸，他本屆賽事受到腿部傷勢困擾，曾缺席最後一場小組賽，在決賽更遭逢右腳踝傷勢被迫退場，讓藍白軍團受到沉重打擊。

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梅西上半場第35分鐘左右，試圖阻止球出界，過程中他與哥倫比亞後衛阿里亞斯(Santiago Arias)發生碰撞，他隨即在地上打滾，痛苦地按著右腳踝，雖然他經過簡單治療後重新站起來，之後又回到比賽中，但他下半場第64分鐘再次倒地，一瘸一拐地走向場邊，最終被迫提前離場，由尼古拉斯·岡薩雷斯(Nicolás González)頂替他。

▲▼美洲盃決賽，阿根廷球王梅西傷退，天使迪馬利亞國家隊最終戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美洲盃決賽，阿根廷球王梅西傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美洲盃決賽，阿根廷球王梅西傷退，天使迪馬利亞國家隊最終戰。（圖／達志影像／美聯社）

梅西在板凳席冰敷右腳踝時，忍不住崩潰痛哭，讓球迷看了非常心疼，場邊的阿根廷球迷大聲替他打氣。更令人擔憂的是，梅西被鏡頭拍到，右腳踝腫如一顆球。

兩隊踢完正規賽還是0比0，沒人能突破僵局，阿根廷在延長賽第112分鐘靠著勞塔羅·馬丁內斯的遠射，取得寶貴的進球，終場就以1比0險勝哥倫比亞，完成2連霸。

這一戰也是梅西的阿根廷最佳拍檔「天使」迪馬利亞(Angel Di Maria)國家隊生涯的最終戰，雖然兩人無法一起戰到最後，但阿根廷驚險奪冠，仍替「天使」的國家隊生涯畫下完美句點。

▲▼美洲盃決賽，阿根廷球王梅西傷退，天使迪馬利亞國家隊最終戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西在阿根廷的最佳拍檔迪馬利亞國家隊最終戰。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 足球美洲盃梅西阿根廷

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