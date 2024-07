快訊／梅西美洲盃決賽傷退崩潰痛哭　阿根廷驚險奪冠完成2連霸

Lionel Messi couldn't hold back his tears as he was subbed out of the game pic.twitter.com/o8rYX0lBlO https://t.co/hUy0iKpvMH — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 15, 2024

記者游郁香/綜合報導

美洲盃決賽今(15)日登場,開踢前有數百名「沒門票」的球迷試圖闖入邁阿密硬石球場,比賽因此推遲了80分鐘。尋求2連霸的阿根廷第64分鐘就折損球王梅西(Lionel Messi),他因右腳踝傷勢被迫退場,坐在板凳席崩潰痛哭,還好隊友勞塔羅·馬丁內斯(Lautaro Martínez)在延長賽第112分鐘取得寶貴進球,阿根廷終場以1比0擊退哥倫比亞奪冠。

Lionel Messi looks to be in pain after some heavy contact from Santiago Arias pic.twitter.com/kePeiOLIer — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 15, 2024

37歲的球王梅西率阿根廷挑戰美洲盃2連霸,他本屆賽事受到腿部傷勢困擾,曾缺席最後一場小組賽,在決賽更遭逢右腳踝傷勢被迫退場,讓藍白軍團受到沉重打擊。

Lionel Messi walks off emotionally as he comes off early in the Copa America Final pic.twitter.com/wJtZXgI7ep — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 15, 2024

梅西上半場第35分鐘左右,試圖阻止球出界,過程中他與哥倫比亞後衛阿里亞斯(Santiago Arias)發生碰撞,他隨即在地上打滾,痛苦地按著右腳踝,雖然他經過簡單治療後重新站起來,之後又回到比賽中,但他下半場第64分鐘再次倒地,一瘸一拐地走向場邊,最終被迫提前離場,由尼古拉斯·岡薩雷斯(Nicolás González)頂替他。

▲▼美洲盃決賽,阿根廷球王梅西傷退。(圖/達志影像/美聯社)

梅西在板凳席冰敷右腳踝時,忍不住崩潰痛哭,讓球迷看了非常心疼,場邊的阿根廷球迷大聲替他打氣。更令人擔憂的是,梅西被鏡頭拍到,右腳踝腫如一顆球。

兩隊踢完正規賽還是0比0,沒人能突破僵局,阿根廷在延長賽第112分鐘靠著勞塔羅·馬丁內斯的遠射,取得寶貴的進球,終場就以1比0險勝哥倫比亞,完成2連霸。

LAUTARO MARTÍNEZ SCORES FOR ARGENTINA! ????????pic.twitter.com/yBAourZ8Xf — Roy Nemer (@RoyNemer) July 15, 2024

這一戰也是梅西的阿根廷最佳拍檔「天使」迪馬利亞(Angel Di Maria)國家隊生涯的最終戰,雖然兩人無法一起戰到最後,但阿根廷驚險奪冠,仍替「天使」的國家隊生涯畫下完美句點。

▲梅西在阿根廷的最佳拍檔迪馬利亞國家隊最終戰。(圖/達志影像/美聯社)